E-Bike Deals: Doppelte Rabatte bei OTTO – Einige mehr als 700 Euro günstiger

Von: Ömer Kayali

Teilen

E-Bikes haben einen großen Nachteil: Sie sind teuer. Bei OTTO läuft eine Super-Sale-Aktion, bei der viele Modelle doppelt rabattiert sind – und das nur heute.

Hamburg – E-Bikes sind eine umweltfreundliche Alternative zu Autos. Dank der Unterstützung durch den integrierten Elektromotor können Radfahrer damit auch größere Strecken zurücklegen, ohne dass das zu anstrengend wird. Auch wenn es Bergauf geht, ist der elektrische Antrieb praktisch. Doch die Preise für E-Bikes sind in der Regel happig. Vollausgestattete Modelle mit großem Funktionsumfang kosten teils sogar mehrere tausend Euro. Wer nicht so viel ausgeben möchte, kann im Zuge von OTTOs Super-Sale beim Kauf eines Rads viel Geld sparen. Dort sind verschiedene E-Bikes aktuell doppelt reduziert – aber nur noch heute.

E-Bikes günstiger bei OTTO: Doppelt Sparen mit Rabattcode

E-Bikes OTTO Teaserbild © OTTO (Montage)

Verschiedene E-Bikes im Sale: OTTO hat E-Bikes der Marken Fischer, Teutoburg, Prophete und Telefunken im Super-Sale. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Modelle: Neben Cityrädern und Mountainbikes sind auch kompakte Fahrräder günstiger zu haben – alle mit Elektromotor. Die Highlights sind im folgenden Abschnitt aufgelistet:

Kann man zusätzlich sparen? Ja, auf die aufgelisteten Preise erhalten Käufer weitere 20 Prozent mit dem Code 13253. Diesen geben Sie im Warenkorb bei OTTO im Feld „Gutschein / Rabatt“ ein und erhalten dadurch ein weiteres Mal mehrere Hundert Euro Preisnachlass.

Wie lange sind die E-Bike-Angebote gültig? Der Super-Sale ist bei OTTO nur noch bis heute Mitternacht gültig. Wer den doppelten Rabatt erhalten möchte, sollte daher nicht lange zögern.

Nichts dabei gewesen? Eine Übersicht über alle E-Bikes im Super-Sale bei OTTO finden Sie unter diesem Link. Doch der doppelte Rabatt ist nicht bei allen Modellen gültig.

E-Bikes günstiger bei OTTO: Welches Fahrrad ist das Richtige?

Die richtige Wahl bei E-Bikes hängt von ihren persönlichen Vorlieben ab. Wenn Sie hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind, dürften Cityräder oder Kompakträder für Sie in Frage kommen. Letztere haben den Vorteil, dass sie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden können, da sie einklappbar und dadurch weniger sperrig sind. Wer mit dem Rad auch Feldwege nutzen will, bei denen es über Stock und Stein geht, für den dürfte das Mountainbike passend sein.

* Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.