Modern Warfare 2: Early Access macht Probleme bei Download und Kampagne – so lösen Sie sie

Von: Philipp Hansen

Modern Warfare 2 lässt Spieler noch vor Release die Kampagne ausprobieren. Doch der Preload macht Probleme auf allen Plattformen.

Santa Monica, Kalifornien – Die Kampagne von Modern Warfare 2 kann schon im Early Access gespielt werden. Doch Fehlermeldungen und Error-Codes verhageln es vielen Spielern auf PS5, PC, und Xbox. Hier alle Tipps und Fixes, damit Spieler das neue Call of Duty starten können und den Download finden.

ingame.de zeigt Lösungen für die größten Probleme von Modern Warfare 2:

Call of Duty: Modern Warfare 2 bot einen Preload an, so konnten Interessenten schon vor Freischaltung des Spiels den Download abschließen, um keine Zeit zu verschwenden. Dieser Preload sorgte beim Early Access für den meisten Ärger. Aber auch sonst schimpfen die Spieler über Zugangsprobleme. Doch die eigentliche Kampagne kommt richtig gut an, wenn endlich gespielt werden kann.