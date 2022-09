EA Play kündigen: FIFA 23 günstig testen und raus aus dem Abo – so leicht geht‘s

Von: Janik Boeck

EA Play bietet gerade den ersten Monat für 99 Cent an, um FIFA 23 zu testen. Ingame.de verrät, wie sich EA Play kündigen lässt. So beendet man das Abo schnell.

Vancouver, Kanada – Abo-Services sind im Gaming lange keine Seltenheit mehr. Etliche Publisher haben irgendeine Art von Angebot, um die Spiele auf Basis monatlicher Kosten unter die Spieler zu mischen. Sony hat PS Plus, Microsoft bietet den Game Pass und Electronic Arts hat EA Play. Hier erfahren Sie, wie Sie EA Play ganz leicht kündigen können.

Name des Dienstes EA Play Monatliche Kosten 3,99 Euro Anbieter Electronic Arts Vorteile Ausgewählte 10-Stunden-Testversionen, 10 % Rabatt auf Käufe, großer Spielekatalog, Mitgliederbelohnungen in Spielen

EA Play kündigen – so beenden Sie das Abo ganz einfach

So leicht kündigt man EA Play: Aktuell gibt es ein Angebot von EA, dass man FIFA 23 für nur 99 Cent testen kann. Alles, was man dafür braucht, ist ein „EA Play“-Abo. Solche Angebote für einen günstigen ersten Monat bringt Electronic Arts vor allem immer dann, wenn neue Spiele veröffentlicht werden. Um möglichst viele Spieler zu ködern, wird mit einem geringen Einstiegspreis gelockt, in der Hoffnung, dass einige davon bleiben. Wer allerdings nur sein Spiel testen und wieder raus aus dem Abo will, kann EA Play ganz leicht in drei Schritten kündigen:

Gehen Sie auf die Seite von EA Play Klicken Sie auf den Profil-Button in der rechten oberen Ecke und wählen Sie dann „Kontoeinstellungen“ Wählen Sie nun „EA Play“ in der linken Leiste aus. Dort finden Sie die Option, um EA Play zu kündigen unter „Diese Mitgliedschaft kündigen“.

EA Play Kündigen – So leicht kommt man aus dem Abo raus © Electronic Arts (Montage)

Das ist der Vorteil von EA Play: EA Play zu kündigen, ist schnell erledigt. An sich bietet der Service aber einige interessante Vorteile, die man sich zu Gemüte führen kann. Neben den 10-stündigen Testversionen von Spielen wie FIFA 23 bekommen Sie hier immer wieder Zugriff auf ganze Titel von EA. Schauen Sie sich den Katalog des Abo-Service also durch, bevor Sie EA Play kündigen.