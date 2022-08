Dune: Awakening bei Gamescom angekündigt: Trailer weckt Neugierde bei Fans

Von: Ömer Kayali

Funcom hat ein Open-World-Survival-MMO mit dem Titel Dune: Awakening auf der Gamescom vorgestellt. Es basiert auf den gleichnamigen Büchern und Filmen.

Köln – Publisher Funcom hat Dune: Awakening im Rahmen der Gamescom 2022 angekündigt. Es handelt sich um ein neues Open-World-Survival-MMO, welches auf dem Wüstenplaneten Arrakis spielt. Das Spiel ist von Frank Herberts gleichnamigen Büchern sowie dem Oscar-prämierten Film von Denis Villeneuve inspiriert. Gleichzeitig erkundet das Spiel spannende neue Möglichkeiten im Dune-Universum.

Name des Spiels Dune Awakening Release TBA Publisher Level Infinite, Funcom Entwickler – Plattform PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Genre Survival-MMO

Dune: Awakening wird ein großes Open-World-Survival-Multiplayer-Spiel

Bei der Ankündigung während der Gamescom Opening Night Live wurde der neue Trailer vorgestellt, der einen ersten Eindruck vermittelt. Wie das Gameplay aussehen wird, ist allerdings noch unklar, da es ein rein cinematischer Teaser ist.

Dune: Awakening vereint laut Funcom die Härte und Kreativität von Survival-Spielen mit der sozialen Interaktion von großen, über Jahre hinweg laufenden Multiplayer-Titeln, um ein einzigartiges und anspruchsvolles Open-World-Survival-MMO zu schaffen. Das erste Ziel der Spieler heißt Überleben, bevor sie um die Vorherrschaft über ein weites und grenzenloses Arrakis kämpfen, das sie sich mit tausenden anderen teilen.

Dune: Awakening – was beinhaltet das Gameplay?

Dune: Awakening wurde im Rahmen der Gamescom 2022 enthüllt. © Funcom

In unbekannten Gebieten warten Geheimnisse und Reichtümer, während die Sandstürme die Landschaft verändern. Spieler bauen ihren Unterschlupf zu einer mächtigen Basis auf, entkommen knapp den Sandwürmern und erkunden die Dünen in einigen der ikonischen Fahrzeuge.

Spieler gehen auf die Jagd nach Spice-Feldern und setzen ihre Erntemaschinen ein, die sie vor rivalisierenden Fraktionen schützen. Die rasanten Gefechtegehen dabei nahtlos von Kämpfen in gepanzerten Bodenfahrzeugen zu Ornithopterschlachten am Himmel über. Durch sorgfältig geplante Intrigen wird der Einfluss innerhalb des Landsraad ausgebaut und der Aufstieg zur Macht geplant.

Dune: Awakening wird das größte Spiel von Funcom

Rui Casais, CEO von Funcom, sagt dazu: „Dune: Awakening ist zweifelsohne das größte Projekt in der 30-jährigen Geschichte von Funcom. Ich glaube, dass wir etwas wirklich Einzigartiges im Open-World-Survival-Genre erschaffen. Die Möglichkeit, ein Universum, das wir alle so leidenschaftlich lieben, auf eine völlig neue Art und Weise zu erkunden, ist eine große Ehre.”

VP of Interactive Media bei Legendary Entertainment, Sam Rappaport, fügt hinzu: „Dune: Awakening verspricht wirklich, die Welt von Dune auf eine aufregende neue Weise zum Leben zu erwecken. Mit Funcom haben wir einen Partner, der ausgesprochen versiert darin ist, die Details und Wunder filmischer Welten für das Spielepublikum einzufangen.”

Seit Anfang der 90er-Jahre arbeitet Funcom stetig daran, unvergessliche Erlebnisse in existierenden IPs zu erschaffen. Dazu gehören Online-Welten wie Anarchy Online, Age of Conan, The Secret World und Conan Exiles. Nun hat Funcom Arrakis im Blick, für das bisher anspruchsvollste Projekt des Entwicklers.

Dune: Awakening – Anmeldung zur Beta schon gestartet

Interessierte können sich auf der offiziellen Webseite des Spiels unter www.dunegames.com bereits für die Beta anmelden. Weitere Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Dune: Awakening erscheint auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Infos werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.