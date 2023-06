Druide räumt in Diablo 4 mit Blitzen auf

Von: Janik Boeck

Der Druide hat in Diablo 4 einen Build, in dem man mit Blitzen alles weg fegt.

Irvine, Kalifornien – Der neue Sturm-Druiden Build in Diablo 4 setzt voll auf Blitze, mit denen ihr ganze Gegnerhorden in Sekunden vernichten könnt. Dabei richtet ihr so viel Schaden an, dass ihr euch quasi nicht mehr bewegen müsst.

ingame.de zeigt den Sturm-Druiden Build in Diablo 4.

Der Druide ist im Endgame eine der stärksten Klassen in Diablo 4.