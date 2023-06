Größter Minecraft-YouTuber der Welt zeigte erstmalig sein Gesicht - Rudert jetzt zurück

Von: Joost Rademacher

Im Oktober 2022 ging ein Schock durch das Internet, als Minecraft-YouTuber Dream erstmals Gesicht zeigte. Jetzt macht er sein Face Reveal rückgängig.

San Bruno, Kalifornien – Nur wenige Menschen werden mit Gaming-Content auf YouTube jemals so richtig erfolgreich. Wenn der Fame aber mal kommt, dann so richtig. Minecraft-YouTuber Dream ist einer dieser wenigen Menschen. Seit 2014 hat er über 31 Millionen Abonnenten angesammelt, praktisch ohne einmal sein Gesicht zu zeigen. Erst 2022 präsentierte er erstmals sein Gesicht in der Öffentlichkeit. Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Jetzt rudert Dream zurück und entfernt sein Gesicht wieder aus dem Internet.

Name Dream Plattformen YouTube, Twitch Genre Gaming Aktiv seit 2014 Abonnent:innen 31,6 Millionen (Stand: Juni 2023) Aufrufe insgesamt 2,89 Milliarden

Dream: Größter Minecraft-YouTuber bereut sein Face Reveal – greift wieder zur Maske

Was war passiert? Dream häufte im Laufe von 8 Jahren eine riesige Community von Fans an, ohne nur einmal sein Gesicht zu zeigen. Das Mysterium um den YouTuber ging so weit, dass die Fans schon durchdrehten, als Dream nur eine Haarsträhne von sich öffentlich machte. Im Oktober 2022 erlitt die Minecraft-Community im Internet dann einen kollektiven Schock, als der YouTuber ein Video mit dem Titel „hi, I‘m Dream“ veröffentlichte. Darin ließ er die Maske fallen und lüftete das Rätsel um sein echtes Gesicht.

Dream rudert zurück: Das Video mit der Enthüllung häufte in den folgenden Monaten über 57 Millionen Aufrufe an. Für Dream sollte sich diese Aufmerksamkeit als echte Bürde herausstellen. In einem neuen Video namens „bye, from Dream“ macht er sein Face Reveal rückgängig. In der Videobeschreibung erklärt er: „Nachdem ich mein Gesicht enthüllt und die Maske abgenommen hatte, bereute ich die Aufmerksamkeit und den Hass, und ich werde das alles zurückziehen.“

Das Video zeigt nur einen vagen Einblick in die vielen Kommentare, die Dream nach seinem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit erhielt. Es sind nur die Kommentare direkt unter seinem Video, auf Twitter, Reddit und anderen sozialen Medien stand sein Gesicht weiter im Mittelpunkt vieler Memes, Beleidigungen und Diskussionen.

Neue Maske für YouTube: Als Konsequenz lässt Dream jetzt sämtliche Videos löschen, in denen sein Gesicht zu sehen ist. Dazu gehören auch das originale Video mit seinem Face Reveal und ein gemeinsames Video mitMr Beast, dem aktuell größten unabhängigen YouTuber der Welt. In Zukunft wird Dream sich wieder ausschließlich mit Maske zeigen. Dazu hat er eine komplett neue Maske anfertigen lassen, die er im Video umfangreich präsentiert.

Trotz der ernsten Schwierigkeiten, die Dream nach seinem Face Reveal gehabt haben dürfte, nimmt er die Situation mit Humor. Sein neues Video ist keine bierernste Stellungnahme zu den Hass-Kommentaren, die er in den vergangenen Monaten erfahren hat, viel mehr geht er die Dinge in einem leichtherzigen Sketch an. Für seine Fans dürfte sich wohl nichts ändern, nur wird der YouTuber sich wieder so auf der Plattform zeigen, wie sie es von vor 2022 gewohnt waren.