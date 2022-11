Drachenlord-Podcast: Cui Bono geht in die zweite Staffel – Rainer Winkler ist das Thema

Von: Josh Großmann

Mit „Wer hat Angst vorm Drachenlord?“ geht der Podcast „Cui Bono“ in die zweite Staffel. Darin geht es um das Leben und die YouTube-Karriere von Rainer Winkler.

Altschauerberg, Emskirchen – Cui Boni hat mit der ersten Staffel den Deutschen Reporter*innen-Preis 2021 gewonnen und geht mit „Wer hat Angst vorm Drachenlord?“ in die zweite Staffel. Der Moderator und Journalist Khesrau Behroz klärt über die Karriere des Skandal-YouTube-Stars Drachenlord und seiner Hater auf. Seit über zehn Jahren wird Rainer Winkler im Internet gemobbt, was auf seine exzentrische Art und problematischen Aussagen zurückzuführen ist.

ingame.de präsentiert den Drachenlord-Podcast „Cui Bono“ und zeigt, was man darin über Rainer Winkler erfährt.

In fünf Folgen soll der Podcast die Karriere von Drachenlord mit tiefen Einblicken in die Hintergründe des YouTubers und seiner Hater präsentieren. Mit ruhiger Stimme, leichten Erklärungen und dem Start der Geschichte bei 0 Abonnenten, ist der Cui Bono Podcast „Wer hat Angst vorm Drachenlord?“ für jeden interessant – selbst wenn sie noch nie vorher von Rainer WInklers leben gehört hat.