Zu dieser Uhrzeit lässt sich "Call of Duty: Modern Warfare" auf PC und Konsole in Deutschland spielen

Wann geht es in "Call of Duty: Modern Warfare" endlich los?

Nur noch wenige Tage bis zum Release des neuesten "Call of Duty"-Teils, aber wann können Spieler in Deutschland loslegen? Wir verraten, wann der Shooter freigeschaltet wird.

Fans von "Call of Duty" können es kaum noch erwarten. Am 25. Oktober erscheint der neueste Teil der Shooter-Reihe: "Modern Warfare". Doch um wie viel Uhr das Spiel von Activision und Infinity Ward bereitsteht, stand bislang nicht fest.

"Call of Duty: Modern Warfare": Preload und Freischaltung für PC-Spieler

Mittlerweile gibt es aber genaue Startzeiten für den PC. Um 3 Uhr morgens deutscher Zeit am 25. Oktober 2019 wird "Call of Duty: Modern Warfare" für den PC freigeschaltet. Der Shooter ist über den Battle.net-Client von Activision verfügbar.

Der Preload von "Call of Duty: Modern Warfare" beginnt bereits am 22. Oktober um 19 Uhr. Dies sollten Spieler nutzen, um sich den Shooter herunterzuladen und zu installieren. Immerhin müssen für das Spiel 175 GB an Daten heruntergeladen werden.

"Call of Duty: Modern Warfare": Konsolenspieler dürfen drei Stunden früher ran

Bereits um Mitternacht dürfen Spieler auf Playstation 4 und Xbox One in "Call of Duty: Modern Warfare" loslegen. Auf den Konsolen läuft auch bereits der Preload. Allerdings müssen Spieler dort auch "nur" rund 61 GB an Daten laden.

"Call of Duty: Modern Warfare": Startzeiten in der Übersicht

Preload PS4 und Xbox One: läuft bereits

Preload PC: 22. Oktober 2019, 19 Uhr

Spielbar auf PS4 und Xbox One: 25. Oktober 2019, ab Mitternacht

Spielbar auf PC: 25. Oktober 2019, 3 Uhr

Systemanforderungen von "Call of Duty: Modern Warfare" für den PC

PC-Spieler müssen, wie bereits erwähnt, 175 GB freien Speicher bereithalten. Zusätzlich sollten die Rechner folgende Systemanforderungen bereitstellen, um das Spiel in ausreichend guter Qualität zu spielen.

Minimale Systemvoraussetzungen

Windows 7 64-Bit oder Windows 10 64-Bit

Intel Core i5 2500k oder vergleichbarer AMD-Prozessor

Nvidia GeForce GTX 670 2 GByte oder AMD Radeon HD 7950

8 GByte RAM

175 GByte freier Festplattenplatz

DirectX 12

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Windows 10 64-Bit Intel Core i7 4770k oder vergleichbarer AMD-Prozessor

Nvidia GeForce GTX 970 4 GByte oder AMD Radeon R9 390

16 GByte RAM

175 GByte freier Festplattenplatz

DirectX 12

