Blick hinter die Kulissen verrät: So gefährlich war 7 vs. Wild für Kandidat Otto

Von: Josh Großmann

Beim Behind the Scenes von 7 vs. Wild geht das Orga-Team die gefährlichsten Spots auf der Insel ab. Ein Teilnehmer wird wohl auf Krokodile treffen.

Perleninseln, Panama – Neben der YouTube-Show läuft das Behind the Scenes zu 7 vs. Wild. Dort werden tiefe Einblicke in die Produktion der beliebten Survival-Serie gegeben. Nun wurde die Auswahl der Spots auf der Insel erklärt, an denen die Teilnehmer abgeworfen wurden. Neben einigen gefährlichen und ungenutzten Locations, trifft das Orga-Team auf zwei Salzwasserkrokodile – direkt am Spot eines Teilnehmers.

ingame.de präsentiert das Behind the Scenes von 7 vs. Wild und an welchem Spot Krokodile sind.

Salzwasserkrokodile gehören zu den gefährlichsten Arten der Spezies. Sie sind für die Mehrheit der tödlichen und nicht tödlichen Verletzungen an Menschen verantwortlich. Sie jagen aktiv ihre Beute und haben keine Angst vor uns. Einer der Teilnehmer wurde an einem Spot ausgesetzt, an dem zwei Krokodile gesichtet geworden.