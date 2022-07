Pokémon GO: Alle Feldforschungen im Juli 2022 – die neuen Aufgaben

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Alle Feldforschungen im Juli 2022 – die neuen Aufgaben © The Pokémon Company/Niantic (Montage)

In Pokémon GO können Spieler Aufgaben, sogenannte Feldforschungen, lösen. Im Juni gibt es nun brandneue Quests, die neue Belohnungen bereithalten.

San Francisco – Neuer Monat, neues Glück. Jeden Monat werden die Feldforschungen in Pokémon GO erneuert, um Abwechslung ins Spiel zu bringen und die Trainer bei der Stange zu halten. Oftmals können seltene Pokémon durch die Quests gefangen werden und auch Shinys sind manchmal mit dabei.

ingame.de zeigt alle Feldforschungen in Pokémon GO im Juli 2022.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Feldforschungen im Juli 2022 – Alle neuen Quests

Feldforschungen in Pokémon GO zu bekommen, ist ganz einfach. Spieler und Spielerinnen müssen dafür einfach nur zu einem PokéStop und ihn drehen. Dadurch erhalten sie eine Feldforschung, sofern sie dafür genug Platz haben. Pro Stop gibt es eine Aufgabe pro Tag. Wer also mehrere Aufgaben möchte, muss verschiedene PokéStops und Arenen abklappern.