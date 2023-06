Diablo 4: Wichtiger Tipp zum Gold-Management im Spiel

Von: Janik Boeck

Gold ist in Diablo 4 extrem wichtig. Man sollte es nicht vorschnell ausgeben. Man braucht es später.

Hamburg – Zwischen all dem Blut und den Gedärmen der Höllenbrut in Diablo 4 fliegt Spielern auch eine Menge Gold entgegen. Dass man das unbedingt einsammeln sollte, erklärt sich von selbst. Das Spiel verlockt Spieler aber schon zu Beginn dieses auch zu Hauf auszugeben.

ingame.de verrät, warum man das Gold in Diablo 4 sparen sollte.

RPG-Profis wissen, dass man sein Gold in Spielen wie Diablo 4 nicht beim Händler für irgendwelche Waffen ausgibt. Spätestens zehn Minuten später lässt ein Monster eine bessere fallen.