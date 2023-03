Diablo 4: Systemanforderungen für PC bekannt – Das muss euer Rechner können

Von: Sven Galitzki

Blizzard hat die Systemvoraussetzungen für Diablo 4 bekannt gegeben. © Blizzard

Die Systemanforderungen für Diablo 4 sind nun bekannt. Was viele dabei freuen dürfte: Der Hardware-Hunger des neuesten Ablegers ist nicht allzu groß.

Irvine, Kalifornien – Im Juni 2023 geht Diablo 4 an den Start und schon davor können Fans und Interessenten sich einen ersten eigenen Eindruck vom neuesten Ableger der Diablo-Reihe machen. Denn im März wird bei Diablo 4 ein Beta-Test abgehalten. Und wer dabei wissen will, was ein PC können muss, um das Spiel zu stemmen, muss nicht länger im Dunkeln tappen.

Denn ingame.de verrät die offiziellen Systemanforderungen für die Diablo 4 Open Beta.

Wir werfen einen Blick auf die minimalen Hardware-Voraussetzungen sowie auf die empfohlenen System Specs für die Open Beta und wagen einen Ausblick auf den Hardware-Hunger der Release-Version von Diablo 4.