Diablo 4 Open Beta Preload: Datum und Uhrzeit – Offizieller Termin für Vorab-Download steht

Von: Philipp Hansen

Diablo 4 Open Beta erhält auf allen Plattformen einen Preload. Der Vorab-Download startet schon in wenigen Stunden. Hier alle Infos zum Datum von Blizzard.

Hamburg – Diablo 4 startet im März eine Open Beta und den Early Access der Closed Beta. Bekannt ist nun, wann der Preload dafür starten und welche Inhalte in der Testphase verfügbar sind. Die gute Nachricht: Auf PC, PS5 und Xbox könnt ihr Zeit sparen und euch dann direkt zum Start voll ins Gemetzel werfen. Zudem ist bekannt, wann man sich mit dem neuen Weltenboss messen darf.

Diablo 4 Open Beta Preload startet schon morgen – Neue Infos zum Vorab-Download auf PS5, PC und Xbox

Wann startet der Diablo 4 Open Beta Preload? Blizzard hat verraten, wann man die Beta zu Diablo 4 herunterladen kann. Die gute Nachricht: es gibt einen Preload, also einen vorzeitigen Download, mit dem man Zeit spart und sofort die knappen Beta-Termine voll ausnutzen kann. Der Vorab-Download zur Beta von Diablo 4 startet gestaffelt in zwei Phasen:

15. März, 17:00 Uhr deutscher Zeit, startet der Preload für den Early Access der Diablo 4 Open Beta

17:00 Uhr deutscher Zeit, startet der Preload für den Early Access der Diablo 4 Open Beta 22. März, 17 Uhr deutscher Zeit, startet der Preload für die Diablo 4 Open Beta

Den Preload sollen User auf allen Plattformen nutzen können, der Start erfolgt zeitgleich. Auf PS4 /PS5, Xbox und PC ist der Vorab-Download jeweils zwei Tage vor dem Start der Beta-Phasen.

Diablo 4 Open Beta Termine Zugang zur Closed Beta von Diablo 4 am 17. März haben nur Vorbesteller oder Besitzer von speziellen Keys. Die Open Beta dürfen hingegen alle Interessierten völlig unverfänglich und kostenfrei eine Woche später, am 24. März, testen. Alle Infos zu den Beta-Phasen, genauen Zeiten und mehr gibt es hier zusammengefasst: Diablo 4 Open Beta erklärt.

Diablo 4: Beta Inhalte – neue Infos zum Weltenboss

Das ist in der Beta spielbar: In der Beta bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die Kampagne von Diablo 4. Alle Inhalte aus dem Akt 1 sind spielbar. Das umfasst die erste Zone, die Zersplitterten Gipfel einer Schneelandschaft, die nach Belieben erkundet werden kann. Dabei könnt ihr eure Charaktere bis maximal Level 25 leveln, doch auch nach Erreichen des Caps könnt ihr immer noch weiterzocken. Ihr steigt dann nur nicht mehr im Level auf. Welche Klassen und Klassen und Charaktere in der Diablo 4 Beta verfügbar sind, ist auch bekannt.

Termine für den Weltenboss: Zu speziellen Event-Zeiten finden sowohl in der Closed als auch Open Beta Kämpfe gegen einen sogenannten Weltenboss statt. Das ist ein richtig knackiger Endgegner, der die größte Herausforderung in der Testphase darstellt. Man hat aber nur sehr wenige Gelegenheiten, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Zu diesen Zeiten ist der Weltenboss verfügbar:

18. März um 18:00 und 20:00 Uhr

19. März um 6:00 und 8:00 Uhr

25. März um 18:00 und 20:00 Uhr

26. März 7:00 Uhr und 9:00 Uhr

Die Entwickler von Blizzard haben zudem bekannt gegeben, dass am 24. März um 19 Uhr ein Livestream stattfindet, in dem man viele Fragen der Community zu Diablo 4 beantwortet. Merkt euch das Datum also vor. Eine wichtige Frage hat ein Chef des Studios aber schon heute beantwortet: Kommt Diablo 4 in den Game Pass?