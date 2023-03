Diablo 4: Blizzard im Interview – Diese Inhalte kommen nach dem Release

Von: Sven Galitzki

Diablo 4: Blizzard im Interview – Diese Inhalte kommen nach dem Release © Blizzard Entertainment

Diablo 4 will Spieler mit saisonalen Inhalten auf Dauer bei Laune halten. Doch was ist mit großen Erweiterungen wie Reaper of Souls oder Lord of Destruction?

Berlin – Diablo 4 wird ein Live-Service-Game und soll Spieler über den Release hinaus kontinuierlich mit frischen Inhalten versorgen. Doch wie sieht das konkret aus? Womit können Fans und Spieler von Diablo 4 nach dem Release am 6. Juni 2023 im Hinblick auf neuen Content rechnen?

ingame.de hat in einem Interview bei Blizzard nachgefragt, welche Post-Launch-Inhalte Diablo 4 bieten wird.

Mehr zum Thema Blizzard verrät im Interview: So gehts mit Diablo 4 nach Release weiter

Dabei wollte ingame.de vor allem wissen, ob für Diablo 4 auch große Erweiterungen oder Add-ons im Stile von Reaper of Souls (Diablo 3) und Lord of Destruction (Diablo 3) geplant sind.