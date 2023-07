Das ‚Diablo 4‘-Update zu Season 1 kommt schon Tage früher – alle Zeiten und Infos

Von: Philipp Hansen

Das ‚Diablo 4‘-Update zu Season 1 kommt schon Tage früher – alle Zeiten und Infos © Blizzard Entertainment (Montage)

In Diablo 4 kommt das große Update zu Season 1 schon zwei Tage bevor das neue Kapitel startet. hier die wichtigsten Patch Notes und Zeiten im Überblick.

Hamburg – Für Diablo 4 kommt schon vor dem Start der ersten Saison, der „Season of the Malignant“, ein Update. Im Patch am 18. Juli 2023 sind Balance-Anpassungen für die stärksten Builds und neue Items, die man schon vor dem neuen Kapitel finden kann.

ingame.de kennt alle Zeiten und die wichtigsten Änderungen in Diablo 4:

Das ändert sich für Spieler: Season 1 bietet eine neue, saisonale Story, die nach der Hauptgeschichte spielt. Doch im Update verstecken sich auch Dinge, die man schon vor dem frischen Diablo-Kapitel testen kann – es gibt sogar Ausrüstung aus Season 1, die man schon 2 Tage früher finden kann, wie Aspekte und einzigartige Items.