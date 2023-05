Diablo 4 im Test: Der dreckig-brutale Hit, dem Blizzard seit 10 Jahren hinterherjagt

Mit Diablo 4 will Blizzard seinen guten Namen retten. Im Test zeigt sich, man sich auf alte Stärken besinnt und erstmal gefährliche Neuerungen fokussiert.

Hamburg – Mit Diablo 4 erscheint zum ersten Mal ein richtiges Diablo seit über einer Dekade. Das Action-Gemetzel hat dabei gleich mehrere Gewichte zu stemmen: das Erbe der Tradtionsreihe, Blizzards Andenken generell und muss sich gegen zahlreiche ARPG-Konkurrenten als der neue, alte Platzhirsch beweisen. Wir durften Diablo 4 auf PS5 und PC vor Release testen und liefen eine Review, die man auch ohne Vorwissen versteht.

Man könnte mit Superlativen wie Quantensprung oder Paradigmenwechsel um sich werfen, das wird ja in Testberichten gerne getan. Doch das passt nicht zu Diablo 4. Blizzard hat die bekannte (und geliebte) Spielreihe eher verbessert, statt das Rad neu zu erfinden.

Leckere Karotte vom Start an vor der Nase: Man startet in einer kleinen Höhle und fürchtet sich selbst vor wilden Wölfen, für einen Weltenretter etwas mickrig. Später endet man dann aber in der Hölle und prügelt sich zeitgleich mit zig Dämonen, Elite-Dämonen und Ober-Dämonen. Am Anfang geht es zum Glück ganz schnell. Auf Level 1 dümpelt man noch Skill-los umher, schaltet dann aber in Rekordzeit neue Fähigkeiten und Boni frei.

So entsteht ein schöner Gameplay-Fluss, denn nach nur wenigen Stunden in Diablo 4 hat man mehr Skills als die Finger an Controller oder Tastatur abrufen können. Dann drehen sich die Rädchen im Hirn eines Build-Perfektionisten: „Soll ich lieber eine neue, mächtige Fähigkeit freischalten und damit experimentieren?“ oder „verbessere ich lieber meine Skills um passive Boni, die noch mehr Feuerwerk auf Tastendruck auslösen?“.

Schön dreckig siehst du aus: Diablo 3 musste sich für seine Bonbon-Optik entschuldigen, okay, so bunt wie geschimpft wurde, war der Vorgänger von 2012 nicht. Doch hier gibt es volle Entwarnung, Diablo 4 ist düster-schwarz, dreckig-braun, blutig-rot. Doch selbst im tiefsten Verlies verliert man den Charakter oder seine Beute nicht aus den Augen und die atemberaubenden Effekte erschüttern den Bildschirm farbenprächtig. Auf allen Plattformen sieht das Spiel enorm gut aus – oftmals sieht man die etwas weit rausgezoomte Spielwelt erst in ihrer vollen Pracht, wenn für Ingame-Zwischensequenzen rangezoomt wird.

In Diablo 4 dominieren dunkel Töne – in Optik und Story

Über die Cinematics, also die vorgerenderten Videos von Blizzard, kann man nur staunen. An den Filmchen ist nur zu bemängeln, dass die Cutscenes zu selten vorkommen – und leider teils aus den phänomenalen Release-Trailern oder der Beta bekannt sind.

Mama, warum willst du alle töten? Die Geschichte von Diablo 4 kennen wir im Grunde alle vom jährlichen Familientreffen. Nur dass unsere Mütter uns nach der Auseinandersetzung höchstens enterben, aber – hoffentlich – nicht die Welt nach einem Streit zerstören wollen. Die Story in Diablo 4 hat uns im ersten Durchgang 20 Stunden beschäftigt. Ab Akt 3 (und gedrosselter Weltendstufen-Schwierigkeit) wurde dafür aber auf die meisten Nebenaufgaben verzichtet.

Die Story dreht sich dabei um die Jagd nach Lilith, die auch zugleich das Highlight jeder Szene ist. Das weiß auch Blizzard und gönnt der fiesen Dämonen-Mama viel Bühnenzeit in Erinnerungssequenzen. Die Geschehnisse versteht man auch hervorragend, wenn man keinerlei Vorkenntnisse hat. Lore-Liebhaber erfreuen sich an den unzähligen Inschriften und kryptischen Texten.

Diablo 4 macht einem das Spielen mehrerer Charaktere so richtig schmackhaft. Im ersten Durchgang bekommt man sein Pferd erst recht spät in der Story. Und die Welt ist gewaltig. Steile These, aber ich wette, die meisten Tester haben nicht mal die Hälfte der Karte aufgedeckt (mich eingeschlossen). Im zweiten Durchgang steht der treue Gaul jedoch direkt zur Verfügung, was die langen Fußwege enorm reduziert und zum schnellen Erkunden einlädt.

Kein Ende, aber Endgame: Direkt nach Akt 6 und den Credits startet das Endgame. Hier warten dann PvP-Zonen darauf, von Spielern beherrscht und im Duell gegen echte Spieler erobert zu werden. Wem es weniger um Dominanz geht, der findet im Flüsternden Baum einen Endgame-Questgeber, der Spieler vor immer härtere Beutezüge stellt, die dafür prall gefüllte Loot-Kisten spendieren.

Hier entwickelt Diablo 4 dann auch seine gefährliche Suchtspirale, die quasi seit Diablo 2 aus 2000 begeistert. Bessere Ausrüstung finden, eine höhere Weltenstufe durchspielen. Die Feinde sind deutlich härter, geben aber mehr Erfahrung und ab Weltenstufe 3 von 4 auch besseren Loot. Spätestens dann muss das Build perfekt abstimmen sein, um die noch größeren, fieseren Bosse zu erlegen. Für den Test habe ich aber aus zwei Gründen das Endgame abbrechen müssen.

Erstens: die Server waren in der Testversion nur für Journalisten, einige Influencer und andere auserwählte offen. Daher gab es recht wenige Spielgefährten. Der zweite Grund dafür, dass nicht bis Level 100 gesuchtet wurde, ist (abgesehen von der begrenzten Testzeit), dass zum Release von Diablo 4 alles auf null gesetzt wird, jeder Spieler fängt vorurteilslos komplett frisch auf Level 1 an. Da hebt man sich die Motivation doch lieber auf.

Wir präsentieren zum krönenden Abschluss zwei Fazits, von diametral entgegengesetzten Testern. Garniert wird das Ganze mit einer übersichtlichen Pro-Contra-Liste.

Fazit von Sven Galitzki – einem Hardcore-Fan, der die Reihe schon seit Teil 1 suchtet

Nach tausenden Stunden, die ich in die Diablo-Reihe versenkt habe, nach den Betas und dem Vorab-Test kann ich unter dem Strich guten Gewissens und voller Vorfreude sagen: Diablo 4 ist – Stand jetzt – das beste Diablo überhaupt und für mich DER Genre-Primus schlechthin, sollte sich nicht hintenrum doch noch so etwas wie Pay2Win einschleichen. Noch nie sah das Monster-Metzeln so gut aus, hörte sich so gut an, spielte sich so flüssig und machte mir so viel Spaß wie im vierten Teil. Daran können auch einige wenige Bugs oder gelegentliche Problemchen im aktuellen Build nichts ändern.

Diablo 4 erfindet dabei weder die Suchtformel, noch die Reihe selbst neu, dreht aber genau an den richtigen Stellschrauben und kann an entscheidenden Punkten wie beispielsweise Grafik, Umfang oder Endgame neue Maßstäbe setzen. Jeder, der auf Diablo steht, dürfte sich hier wie Schlaraffenland fühlen. Wer noch nie ein Diablo gespielt hat, aber auch nur ansatzweise etwas für das ARPG/Hack&Slay-Genre übrig hat – dem würde ich es jetzt wie noch nie ans Herz legen, der Reihe in Form des neuesten Ablegers eine ernsthafte Chance zu geben.

Kurzum: Diablo 4 ist für mich schon jetzt DAS Spiel des Jahres 2023 – nicht nur als Diablo-Fan, trotz Zelda: TotK und all dem, was dieses Jahr noch an Spielen kommt oder bereits erschienen ist. Und wenn Blizzard die Motivation auch auf Dauer aufrechterhalten kann, könnte es in den kommenden Jahren durchaus dabei bleiben.