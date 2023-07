Diablo 4: Patch Notes für Season 1 sollen länger als 20 A4-Seiten sein

Von: Philipp Hansen

Teilen

Diablo 4: Patch Notes für Season 1 sollen länger als 20 A4-Seiten sein © Blizzard Entertainment (Montage)

Die Patch Notes für Season 1 in Diablo 4 kommen. Die Änderungen im Update sollen laut Blizzard umfangreicher als eine Abiprüfung sein.

Irvine, Kalifornien – In Diablo 4 startet die „Season of the Malignant“. Das große Update dazu soll ab dem 18. Juli, richtig umfangreich werden. Blizzard tasert an, dass die Patch Notes 6600 Wörter lang sind. Die Spieler bibbern schon, dass ausgerechnet ihr starker Build generft wird.

Auf ingame.de alles zum Update und Download in Diablo 4:

Die Spieler von Diablo 4 zittern schon vor dem Update. Geht man nach Posts auf Reddit und Twitter, so wird jede Klasse tot generft. Ganz so schlimm wird es sicher nicht, keine Angst. Besonders eine Klasse soll die neuen Buffs nötig haben.