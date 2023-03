Diablo 4 Open Beta: Heute bricht endlich die Hölle los – Alles zum Start

Von: Philipp Hansen

Die Diablo 4 Open Beta wird heute endlich auf die Spieler losgelassen. Damit der Einsteig gelingt, hier alles zu Klassen, Keys, Zeiten und Umfang erklärt.

Irvine, Kalifornien – Über 10 Jahre nach Diablo 3 mussten Spieler weltweit warten, um 2023 endlich mit Diablo 4 zurück in die Dämonen verseuchte Welt von Sanktuario zurückzukehren. Nach dem von Fans und Kritikern zerrissenen Diablo Immortal, will (und muss) Blizzard beweisen, dass sie noch immer die Könige des Action-RPG sind. Glücklicherweise dürfen alle Interessenten kostenlos schon Monate vor Release einen Blick in die Diablo 4 Open Beta auf PC, PS5 und Xbox werfen. Der Artikel liefert die perfekte Vorbereitung für die knappe Testphase.

Diablo 4 Open Beta: Alle Zeiten für Preload, Download und wichtige Termine in der Übersicht

Wann startet die Diablo 4 Open Beta? Zwar hat Diablo 4 erst im Juni 2023 Release, doch schon im März 2023 startet die kostenlose Open Beta für alle. So können sich alle Spieler selbst einen Überblick über die Qualität des Action-RPGs machen. Die Anspielphase startet gestaffelt in zwei Phasen – hier alle Termine und Daten der Open Beta von Diablo 4:

17. März: Start der Diablo 4 Open Beta im Early Access für Vorbesteller um 17:00 Uhr deutscher Zeit, läuft bis 19. März

Start der Diablo 4 Open Beta im Early Access für Vorbesteller um 17:00 Uhr deutscher Zeit, läuft bis 19. März 24. März: Start der Diablo 4 Open Beta für alle Interessenten um 17:00 Uhr deutscher Zeit, läuft bis 26. März

Diablo 4 Open Beta – Preload, Download: Damit alle Interessierten auch pünktlich zu den knappen Zeiträumen der Testphase Diablo 4 ausgiebig spielen können, gibt es einen Preload. Der vorzeitige Download ist auch bitternötig, denn die Open Beta schlägt mit gewaltigen 40 bis 85 GB auf den Festplatten zu Buche (je nach Plattform). Der Preload der Diablo 4 Open Beta ist schon auf allen Plattformen gestartet – mehr zum Download und Keys von Diablo 4 im umfangreichen Info-Artikel.

Diablo 4 Open Beta: Alle Inhalte, Klassen und Umfang der Testphase

Neue, alte Spielwelt: Diablo 4 hat erstmals in der Reihe eine offene Spielwelt (Open World), die nach Belieben erkundet und von den Legionen der Hölle bereinigt werden will. Die umfangreiche Geschichte um den epischen Kampf zwischen Gut und Böse in Sanktuario wird dabei aber wie gewohnt in Akten erzählt und muss scheinbar ohne den Namensgeber Diablo, dafür mit Dämonin Lilith als Hauptwidersacherin auskommen.

In der Diablo 4 Open Beta haben Spieler Zugriff auf den 1. Akt, also das komplette erste Kapitel. Die Geschichte fokussiert sich in diesem Abschnitt auf die zersplitterten Bergen – eine felsige Schneelandschaft. Durch Story und Nebenmissionen können Spieler bis Level 25 aufsteigen und sich so einen mächtigen Charakter heranzüchten.

Diablo 4 Open Beta - Klassen: Diablo 4 setzt bei der Klassenauswahl auf bekannte Favoriten. Diese 5 Klassen sind im Verlauf der beiden Testphasen verfügbar:

Barbar – Nahkämpfer, der primär auf brachiale Gewalt setzt.

Zauberer – Fernkämpfer, der auf verschiedene Zauber und Elemente setzt. Beherrscht die Magie wie kein anderer.

Totenbeschwörer – kann Tote beschwören und für sich kämpfen lassen, aber auch Magie einsetzen.

Jäger – versierter Charakter, der im Nahkampf auf Stichwaffen setzt, auf Entfernung mit Bogen und Armbrust vorgeht, aber auch Fallen stellen und sogar auf Magie zurückgreifen kann.

Druide – Mix aus Nah- und Fernkämpfer, der auf Entfernung Zauber einsetzen oder in Tiergestalt zum Nahkampf übergehen kann

Jede Diablo 4 Klasse spielt sich anders und kommt mit einzigartigen Klassenfähigkeiten daher, die sie noch stärker von den anderen abheben sollen. Zudem wird man in Diablo 4 erstmals auf ein Mount in Form eines Pferdes zurückgreifen können. Im neusten Ableger der Tradionsreihe ist diesmal auch ein umfangreicher Klassen-Editor für mehr Individualität integriert. Zudem kann jede Klasse das Geschlecht frei wählen.

Der geheime Super-Boss: Wer seinen Charakter in der Open Beta auf Maximal-Stufe gebracht hat und die Story des ersten Akts von Diablo 4 gemeistert hat, steht erst vor der größten Herausforderung der Testphase. Denn Blizzard hat einen anspruchsvollen Weltenboss im Spiel versteckt, der sich nur zu ganz bestimmten Zeiten zeigt. Nicht verpassen: härtester Boss in der Diablo 4 Open Beta.

Warum Diablo 4 zur Zerreißprobe für den Publisher Blizzard wird, zeigt das 2022 erschienene Diablo-Mobile-Game. Es regnete von allen Seiten harte Kritik auf Diablo Immortal herab. Die Spieler sind gespannt, ob das heiß erwartete Diablo 4 das Feedback umsetzt und zu alter Größe zurückfindet. Ob Ihr Computer Diablo 4 überhaupt stemmen kann, wird im Special zu den System-Anforderungen für Diablo 4 geklärt.