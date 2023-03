Diablo 4: Kratos macht Sanktuario unsicher – Fans bauen God of War Helden nach

Von: Janik Boeck

Die Diablo 4 Beta begeistert selbst die letzten Skeptiker. Neben dem Spiel selbst, sorgt auch der Charakter-Editor für Spaß. Fans haben Kratos nachgebaut.

Irvine, Kalifornien – Nachdem Blizzard Entertainment über die letzten Jahre für eher mittelprächtige Spiele bei den Fans in Ungnade fiel, waren viele vor dem Start der Diablo 4 Beta skeptisch. Der Start der Testphase deutet aber darauf hin, dass der Entwickler doch noch gute Spiele kann. Fans sind aber nicht nur vom Game begeistert, sondern auch vom Charakter-Editor. Dort bauten einige Kratos, den Helden aus God of War, nach.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Diablo 4: Fans basteln Kratos im Charakter-Editor – übertreffen sich selbst mit Entwürfen

Fans bauen Kratos in Diablo 4: Umfangreiche Charakter-Editoren begeistern Gaming-Fans teilweise länger als die Spiele selbst. Auch in der Beta von Diablo 4 kann man sich einen Charakter ganz nach den eigenen Vorstellungen zusammenschustern. Denn wer Sanktuario vor der Höllenbrut befreien will, sollte wenigstens gut dabei aussehen.

Diablo 4: Der Barbar ist eine gute Vorlage für Kratos © Blizzard Entertainment (Montage)

Auf Reddit teilten zwei Fans ihre Designs des Barbaren. Beide stellten Kratos in Diablo 4 nach. Der User The_Fassbender bastelte Kratos in Diablo 4 nach dem Vorbild der ersten drei Spiele nahezu originalgetreu. Der User AverageSoulsPerson baute Kratos in Diablo 4 hingegen nach dem gealterten Helden aus God of War Ragnarök – mit Vollbart und Rüstung.

Die Begeisterung ist groß: In den Kommentaren unter beiden Posts ist die Begeisterung der Fans groß. User DeadlyFall151 schreibt zum zweiten Design: „Es ist ehrlich so gut, dass ich richtig verwirrt war. Ich dachte ‚OK, das ist Kratos, wo ist der Versuch von OP?‘“

Diablo 4: Fans bauen Kratos in der Beta nach – Fans können ihn nachbauen

Man kann die Beta noch spielen: Wer sich selbst vom Spiel überzeugen will, hat noch ein wenig Zeit. Alle Termine der Diablo 4 Beta gibt es im Live-Ticker. Ein Blick in den vierten Teil der „Hack and Slay“-Reihe lohnt sich auch, denn es gibt Belohnungen für die Diablo 4 Beta.

Was bedeutet Hack and Slay? Diablo 4 gehört zum Genre Hack and Slay (auch als Hack and Slash bekannt). In Spielen dieser Art ist es die Aufgabe der Spieler Gegner in großer Zahl mit verschiedenen Mitteln auszuschalten. Typischerweise handelt es sich bei den Gegnern um Dämonen oder andere Scheusale. Beim Hack and Slay liegt der Fokus vor allem auf dem ausgeprägten Kampfsystem und weniger auf dem eigenen Charakter.

Wer noch keine Kaufentscheidung getroffen hat, kann den ersten Eindruck zum Release von Diablo 4 noch gewinnen. Wer sich Kratos selbst nachbaut, sollte auch darauf achten, dass der Charakter ordentlich reinhaut. Hier gibt es deshalb den besten Barbar-Build in Diablo 4. Denn auch wie im echten Leben gilt auch in Diablo 4: Gutes Aussehen ist nicht alles, auch nicht für Kratos.