Fastfood-Kette KFC verschenkt Keys für Diablo 4 Beta – Gibt‘s die Codes auch in Deutschland?

Von: Philipp Hansen

Diablo 4 verschenkt zusammen mit KFC Early Access, also Vorabzugang, zum Videospiel. So kommt man in Deutschland kostenlos an die Open Beta in Diablo 4.

Hamburg – Im März 2023 wird Diablo 4 erstmals auf die hungrige Spielerschar losgelassen. Der US-amerikanische Fastfood-Riese KFC möchte die Videospiel-Hoffnung mit einer ganz speziellen, höllischen Werbeaktion noch schmackhafter machen. Doch kommt man auch hierzulande kostenlos an Keys für die Diablo-4-Beta auf PC, PS5 und Xbox? Im Artikel gibt es alle Infos darüber, wie man in Deutschland kostenlos Vorabzugang erhält.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Diablo 4 Beta kostenlos zu höllischem Burger– Alle Informationen zur KFC-Promo

Diablo 4 Beta und KFC: Diablo 4 öffnet erstmals die Pforten zur Hölle am 17. März 2023 für die heiß erwartete Beta. Zugang haben aber zum Start nur ausgewählte Spieler oder treue Vorbesteller. Doch all das wirft der Fastfood-Riese KFC (Kentucky Fried Chicken) über den Haufen und verschenkt Codes in einer Werbeaktion.

Wer den wahrhaft höllischen „Double Down“-Burger via App ordnet, bekommt einen Code für die Beta von Diablo 4 kostenlos zur Bestellugn dazu, verspricht KFC. Diabolisch ist der Burger, weil er keine fluffigen Buns, also Brötchen bietet, sondern aus 2 Stückchen frittiertem Hühnerfleisch besteht, zwischen die Käse und reichlich Speck gepresst wird.

Dämonin Lilith aus Diablo 4 und der „Double Down“-Burger von KFC. © Activision-Blizzard / KFC (Montage)

Werbeaktion auch in Deutschland? Leider funktioniert die Promo-Aktion mit den Codes für Diablo-4-Beta nicht in Deutschland. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass es den „Double Down“-Burger hierzulande nicht mal (mehr) auf der Speisekarte gibt. Ob KFC die Werbeaktion, die in den USA noch bis zum 18. März läuft, in Deutschland abwandelt, ist derzeit fraglich. Doch keine Sorge, auch hier gibt es kostenlos die Chance, Diablo 4 vor Release selbst zu testen.

Diablo 4 Open Beta in Deutschland – Kostenlos selbst spielen

So kommt man hier an die Beta: Glücklicherweise kommt man in Deutschland auch ohne den der Hölle entstiegenen Burger kostenlos an die Beta von Diablo 4. Denn alle Interessenten der großen Hoffnung von Studio Blizzard dürfen kostenlos die Axt oder den Zauberstab schwingen. Hier eine Übersicht zur Open Beta:

Die Open Beta von Diablo 4 startet am 24.03.2023 kostenlos für alle

Die Closed Beta von Diablo 4 startet am 17.03.2023 nur für Vorbesteller

Alle Informationen zur Diablo-4-Beta, dem Einlösen von Keys, genaue Zeiten, Belohnungen und mehr: Diablo 4 Beta erklärt

Wer also eine Woche warten kann, der kommt auch ohne KFC und ohne einen Cent auszugeben in den Genuss der Beta zu Diablo 4. Im Zuge der Testphase können Sie jedoch nicht alle Charaktere der vollen Release-Version selbst testen: Alle Klassen in der Beta zu Diablo 4 vorgestellt.