Spieler in Diablo 4 beweist unfairen Vorteil für PCs: „Hoffe, das ist ein Glitch“

Von: Philipp Hansen

In Diablo 4 sollen PC-Spieler einen unfairen Vorteil haben und massig Zeit gegenüber Konsolen sparen. Ein Beweis-Video dazu geht viral.

Hamburg – Diablo 4 ist auf allen Plattformen ein Mega-Hit für Blizzard. Doch plötzlich schimpfen Spieler auf PS5, PS4 und Xbox, denn man kommt viel langsamer durch die offene Welt Sanktuarios. Ein neues Video will beweisen, dass der unfaire Vorteil am PC gerade bei Pferden die Konsolen stark benachteiligt.

ingame.de erklärt, wie der unfaire Vorteil in Diablo 4 funktioniert:

Die Diablo-Community findet schnell noch weitere Fälle, in denen das gleiche unfaire Prinzip wirkt. So soll beispielsweise auch der Teleport des stärksten Zauberer-Builds in Diablo 4 auf PC deutlich weiter und schneller sein, wenn man weit weg mit der Maus klickt. Es scheint, dass nach der ersten Honeymoon-Hochphase mit Diablo nun die rosarote Brille von den Spielern abgelegt wird. Besonders kritisiert wird momentan, dass man in jeder neuen Season von Diablo 4 einen neuen Charakter erstellen soll.