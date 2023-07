Diablo 4: Beste Strategien gegen den Butcher – Funktioniert nach 26 Jahren immer noch

Von: Janik Boeck

Der Butcher ist in Diablo 4 der fleischgewordene Albtraum bei jedem Dungeon-Besuch. Die beste Strategie gegen ihn funktioniert auch nach 26 Jahren noch.

Irvine, Kalifornien – Der Butcher ist der wahrscheinlich furchterregendste Gegner in Diablo 4. Unglaublich stark, unglaublich schnell, unglaublich hässlich und noch dazu unvorhersehbar. Der Mini Boss taucht nur in Dungeons und Kellern auf, also immer, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Aber zum Glück hilft gegen ihn eine Strategie, die schon vor 26 Jahren funktionierte.

Diablo 4: Beste Strategie gegen den Butcher – Level-Design ausnutzen

Was ist die beste Strategie? Eine der einfachsten Methoden gegen den Butcher in Diablo 4 war es, eine Leiter hochzuklettern. Der Mini-Boss kann dann nicht folgen und lässt sich leicht erlegen. Ähnlich ist auch die neue alte Strategie, denn Level-Objekte sind des Butchers Achilles-Verse. Auf Reddit posteten Spieler Clips, wie der Butcher in Diablo 4 hinter verschlossenen Türen auftauchte. Durch diese konnte der Spieler Schaden verursachen, selbst aber keinen kassieren. Das Ungetüm lässt sich so also leicht erledigen.

Man kann allerdings nicht darauf bauen, dass der Boss hinter einer Tür spawnt. Trotzdem helfen auch andere Level-Objekte. In etlichen Clips bleibt der Butcher an Schreinen, Bäumen oder Säulen hängen. Wer sich also geschickt um solche Objekte bewegt, wenn der Butcher in Diablo 4 kommt, hat eine gute Chance.

Unabhängig vom Butcher haben Fans übrigens langsam die Nase voll vom Spiel. Der deutsche Streamer MckyTV meinte, Diablo 4 sei „ab Level 70 tot“.

Diablo 4: Beste Strategie gegen den Butcher hilft schon seit Diablo 1

Der Trick klappte schon 1997: Auch in Diablo 1 gab es den Butcher. Schon damals war er ein echter Schrecken, wenn auch nicht unbedingt optisch. Die Strategie, sich hinter Objekten zu verstecken, klappte schon vor 26 Jahren, allerdings etwas verlässlicher. Es lohnt sich aber trotzdem noch, das Level-Design auszunutzen.

Darf man die Strategie nutzen? Auf jeden Fall. Der Butcher ist selbst mit den besten Builds in Diablo 4 Season 1 eine harte Nuss. Trotzdem sollte man auf die Klassen Tierlist in Diablo 4 Season 1 zurückgreifen, um seine Chancen zusätzlich zu verbessern.