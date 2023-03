So sehen Deutschlands größte Twitch-Stars als Videospiel-Charaktere in GTA 5 aus

Von: Aileen Udowenko

Die KI Midjourney verwandelt die größten deutschen Twitch-Stars in GTA5-Charaktere. So sehen HoneyPuu, MontanaBlack und Co. in Grand Theft Auto aus.

Hamburg – So gut wie jeder kennt wohl die Gesichter der größten deutschen Twitch-Stars, doch die KI in Midjourney lässt sie jetzt in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Mithilfe der künstlichen Intelligenz verwandeln sich die Streamer in sekundenschnelle in Charaktere aus GTA 5. Dabei könnten die Ergebnisse von Honeypuu, MontanaBlack, Knossi und Co. nicht unterschiedlicher sein.

Vollständiger Name Isabell Schneider Bekannt als HoneyPuu Geburtstag 16. Dezember 2000 Abonnenten auf Instagram 315.000 (Stand Januar 2023) Follower auf Twitch 626.923 (Stand Januar 2023)

KI verwandelt Twitch-Stars in GTA-Charaktere – So sieht MontanaBlack aus

MontanaBlack als Bad Boy: Wir haben die KI Modjourney darum gebeten, die bekannten deutschen Twitch-Stars in GTA5-Charaktere zu verwandeln. Das Ergebnis von MontanaBlack ist dabei wenig überraschend. Denn in Grand Theft Auto würde der Streamer mit seinem Look wahrscheinlich ein waschechter Bad-Boy sein. Die KI hat zwar die markanten Gesichtstattoos des Streamers außer Acht gelassen, ihm dafür aber eine komplett neue Frisur verpasst.

MontanaBlack im Bad Boy Look bei GTA 5 © Midjourney

Was ist Midjourney? Wie auch ChatGPT nutzt Midjourney eine KI-basierte Technologie, um durch bestimmte Schlagwörter und Vorgaben Inhalte zu erstellen – in diesem Fall computergenerierte Bilder. Um von der KI Bilder generieren zu lassen, wird Discord benötigt. Dort kann auf dem entsprechenden Server der Befehl „/imagine“ mit der gewünschten Bildbeschreibung eingegeben werden. Nach nur wenigen Minuten generiert Midjourney eine Interpretation dieser Beschreibung.

KI verwandelt Twitch-Stars in GTA-Charaktere – So sieht HoneyPuu aus

HoneyPuu in GTA 5: Auch HoneyPuu hat von Midjourney ein GTA5-Pendant bekommen. Eine gewisse Ähnlichkeit zur Streamerin lässt sich sogar erkennen. Mit ihrem Look sieht es so aus, als könnte HoneyPuu jedes Straßenrennen in Los Santos gewinnen. Solch taffe weibliche Charaktere würden wir uns auch für GTA 6 wünschen. Ein Leak lässt sogar vermuten, dass wir in GTA 6 eine Protagonistin spielen können.

HoneyPuu als taffe Rennfahrerin in GTA 5 © Midjourney

KI verwandelt Twitch-Stars in GTA-Charaktere – So sieht Knossi aus

Knossi ist nicht wiederzuerkennen: Auch Knossi können wir uns als Charakter in GTA 5 vorstellen. Allerdings ist Midjourneys Version des Streamers etwas anders als man wohl erwartet. Jens Knossalla bekommt von der KI nämlich einen sehr ernsten Look verpasst.

Knossi bekommt einen völlig neuen Look in GTA 5 © Midjourney

KI verwandelt Twitch-Stars in GTA-Charaktere – So sieht Fibii aus

Fibii gibt euch spannende Sidequests: Auch Fibii bekommt von Midjourney ein GTA-Gewand. Die Streamerin sieht dabei so aus, als hätte sie spannende Sidequests für uns parat, die vielleicht auch etwas mit schnellen Autos zu tun haben. In Los Santos müsste sich die Streamerin bestimmt auch nicht mit Hatern rumschlagen. Für ein Outfit kassierte Fibii nämlich Kritik auf Twitter, allerdings machte der nächste Streamer auf unserer Liste den Hatern eine Ansage.

So würde Fibii die Straßen von Los Santos unsicher machen © Midjourney

KI verwandelt Twitch-Stars in GTA-Charaktere – So sieht EliasN97 aus

Elias wird zu Knossis Bruder: Elias bekommt von der KI ebenfalls einen komplett neuen Anstrich. Mit seinem Aussehen könnte er im GTA-Kosmos glatt als kleiner Bruder von Knossi durchgehen. Denn beide Midjourney-Kreationen sehen sich durchaus ähnlich. Bruder-Action der Streamer in einem Grand Theft Auto Game klingt für uns auch sehr vielversprechend.

EliasN97 wirkt in GTA 5 etwas grimmig © Midjourney

KI verwandelt Twitch-Stars in GTA-Charaktere – So sieht Trymacs aus

Wer ist das? Trymacs wird von Midjourney komplett umgebügelt. In GTA 5 wäre der Streamer wohl kaum zu erkennen. Mit deutlich gealtertem Gesicht und einer Menge Tattoos passt der Streamer aber perfekt nach Los Santos. Auch Trymacs hätte also Potenzial dazu, in GTA 5 zu einem interessanten Charakter zu werden.

Trymacs ist in GTA 5 gar nicht wiederzuerkennen © Midjourney

Bilder erstellen mit Midjourney: Die KI hat wohl bewiesen, dass sie die bekannten deutschen Twitch-Stars in GTA 5 Charaktere verwandeln kann. Midjourney hat auch bereits MontanaBlack, Knossi und Co. zu Autos gemacht. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob es eine der KI-Kreationen vielleicht sogar in den nächsten Teil der GTA-Reihe schafft.