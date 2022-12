Der große Kick: Alles zu Datum und Uhrzeit des Fußball-Events

Von: Joost Rademacher

Der große Kick: Alles zu Datum und Uhrzeit des Fußball-Events © YouTube(Trymacs)

Die Weltmeisterschaft ist vorbei, aber das spaßigste Fußball-Event des Jahres kommt noch. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu „Der große Kick“.

Köln – Die WM 2022 ist vorbei, Argentinien ist Weltmeister, aber das heißt nicht, dass der Fußball für dieses Jahr ausgedient hat. Trymacs und Twitch-Deutschland wollen das Runde noch einmal ins Eckige zimmern und rufen dazu das Event „Der große Kick“ ins Leben. Beim Hallen-Turnier von Trymacs ist so ziemlich alles dabei, was in der deutschen Streaming-Szene Rang und Namen hat, um noch einmal für das Jahr 2022 zünftig aufs Tor zu donnern.

Wann genau „Der große Kick“ stattfindet und wo Fans zuschauen können, verrät ingame.de.

Wenn der Weihnachtsbaum geplündert und das Chaos der Feiertage überstanden ist, dann ist vor Ende des Jahres noch einmal ordentliche sportliche Ertüchtigung angesagt. Am 29. Dezember fällt in der Lanxess Arena in Köln der Anpfiff bei „Der große Kick“. Ab 17:00 Uhr beginnt das Fußball-Turnier, bei sechs Mannschaften und zusätzlichen Minispielen zwischen den hauptsächlichen Matches dürfte das Event wohl bis spät in den Abend andauern.