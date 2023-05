Das Lösungsbuch zum neuen Zelda Tears of the Kingdom

Tears of the Kingdom Lösungsbuch kaufen

+ © Nintendo Alle Zelda-Spiele im Ranking – Selbstverständlich landet Breath of the Wild auch bei uns ganz weit oben © Nintendo

Es gibt ein neues Buch zum nächsten Zelda. Darin stehen alle Lösungen zum Spiel.

Hamburg – Zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird es ein klassisches Lösungsbuch geben. Darin bekommt ihr die Komplettlösung zum gesamten Spiel analog für euer Bücherregal.

ingame.de verrät, wo man das Lösungsbuch zu Tears of the Kingdom kaufen kann.

Das Tears of the Kingdom Lösungsbuch könnt ihr bei den üblichen Händlern kaufen. Bücher.de, MediaMarkt, Saturn und Amazon haben jeweils eine Standard Edition (Softcover) und eine Collector‘s Edition (Hardcover) im Sortiment.