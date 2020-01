"Cyberpunk 2077": Bild zeigt Kartenausschnitt der Spielwelt - wie groß wird die Karte?

Schon vor Release gilt "Cyberpunk 2077" als eines der Spiele des Jahres. Der Hype ist groß und Fans stürzen sich auf jede Information. Jetzt gibt es ein Bild der Karte.

Im April 2020 erscheint nach langer Wartezeit "Cyberpunk 2077". Das Action-RPG kommt bereits mit großen Vorschusslorbeeren und wird sich nach Release an sehr hohen Erwartungen messen lassen müssen. Wie hoch diese sind, merkt man am Interesse der Fans an jeder noch so kleinen Information.

"Cyberpunk 2077": Wie groß wird die Spielwelt wirklich?

Momentan macht ein Ausschnitt der Karte von "Cyberpunk 2077" die Runde auf Reddit und Spieler diskutieren bereits, was diese möglicherweise über das Spiel aussagt. Das Bild zeigt ein Foto des Lore-Buch "The World of Cyberpunk 2077 Deluxe Edition".

Zu sehen ist offenbar ein Teil von Night City. Fraglich bleibt, ob das Foto die komplette Karte oder eben doch nur einen Ausschnitt der Spielwelt von "Cyberpunk 2077" darstellt. Allerdings lässt sich vermuten, dass im Norden der Map ein Teil fehlt, was nur bedeuten kann, dass die erkundbare Gegend doch noch größer ist.

Apropos Größe: Entwickler CD Projekt Red hat bereits auf der Gamescom 2019 über die Größe der Welt in "Cyberpunk 2077" gesprochen. Demnach soll die Karte etwas kleiner ausfallen, als die von "The Witcher 3". Allerdings sei Night City deutlich dichter besiedelt als die weitläufigen Landschaften von "The Witcher 3".

Mehr lesen: "Cyberpunk 2077" - Alle Infos rund um die Editionen und Preise.

"Cyberpunk 2077": Umsetzung für PS5 und Xbox Series X?

Spätestens zum Release am 16. April 2020 bekommen wir Klarheit wie groß die Spielwelt von "Cyberpunk 2077" sein wird. Das Action-RPG wird an diesem Tag für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ob es eine eigenständige Version für die neue Konsolengeneration Playstation 5 und Xbox Series X geben wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch sollen beide Konsolen abwärtskompatibel sein.

Auch eine Portierung von "Cyberpunk 2077" für die Nintendo Switch steht noch in den Sternen. Im Oktober 2019 ließen die Entwickler verlauten, dass man sich noch nicht sicher sei, ob man eine Umsetzung für die Handheld-Konsole schaffen werde.

Auch interessant: "Cyberpunk 2077" - Nebenquests werden wichtiger Teil der Story.

anb