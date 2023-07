2 Millionen US Dollar Verlust in CS:GO – Valve schwingt den Bannhammer

Valve hat in Counter Strike: Global Offensive 40 Accounts gebannt. Dabei gingen etliche Skins verloren. Der Schaden beläuft sich auf über 2 Millionen US-Dollar.

Bellevue, Washington – In Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) kann man für echtes Geld Skins für Waffen kaufen und verkaufen. Der Handel mit den Ingame-Käufen boomt auf mehreren Plattformen und in der Community. Kritiker werfen dem Spiel immer wieder vor, Glücksspielmechaniken zu nutzen. Valve, Publisher von CSGO, ging dagegen vor und verursachte einen Schaden von über 2 Millionen US-Dollar.

CSGO: 2 Millionen US-Dollar Schaden nach Bannwelle – Valve nimmt Skin-Händler hoch

Was ist passiert? Counter Strike 2 boomte auf Twitch. Valve, der Publisher von Counter Strike: Global Offensive, hat indes rund 40 Händler von Skins gebannt, die mit Glücksspielseiten in Verbindung stehen. Dabei handelte es sich wohl um Accounts mit etlichen Skins im Inventar, die insgesamt einen Wert von über 2 Millionen US-Dollar gehabt haben sollen. Diese Skins sind durch die Banns weg.

Gestoßen war Valve auf die Accounts, nachdem CSGOEmpire, ebenfalls eine Glücksspielseite für CSGO, eine Liste mit Accounts veröffentlicht hatte. Der Grund für die Veröffentlichung der Liste war die Annahme, dass über die Accounts Krypto-Geldwäsche für die Konkurrenzseite CSGORoll betrieben wird.

Wie funktionieren die Glücksspielseiten? Die Glücksspielseiten funktionieren ähnlich wie andere Online-Casinos. Nutzer zahlen einen Betrag oder einen Skin aus Counter Strike: Global Offensive. Dadurch erhalten sie Münzen für die Plattform. Diese Münzen können sie dann in verschiedenen Spielen wie Roulette oder Slots einsetzen. Als Belohnung kann man dann Skins gewinnen oder sich Geld auszahlen lassen.

Der CEO von CSGORoll bestritt die Vorwürfe in einer Stellungnahme auf Twitter: „Ich besitze eine gamifizierte Handelsplattform für Skins, die laut Gesetz in unseren größten Märkten nicht als Casino eingestuft wird, da wir keine Bargeldauszahlungen anbieten“.

„Vertragliche Skin-Verkäufer dürfen auf unserer Seite keine Spiele spielen. Wir können ihnen daher legal Kryptowährung auszahlen, um sicherzustellen, dass wir immer einen liquiden Markt haben“, so der Eigentümer weiter. All das sei in der Vergangenheit bereits von Anwälten geprüft und abgesegnet worden. Über sich ändernde Vorschriften halte man sich auf dem Laufenden, um die entsprechenden Regelungen anzupassen.

CSGO: Skins für 2 Millionen US-Dollar verloren

Die Kisten sind auch in Deutschland umstritten: Das Kisten-System in CSGO ist dem in FIFA Ultimate Team (FUT) sehr ähnlich. In Counter Strike: Global Offensive muss man die erspielten Kisten allerdings mit einem Schlüssel öffnen. Den gibt es aber nur für echtes Geld.

Entsprechend gibt es immer wieder Kritik an dem System, das MontanaBlack als inoffizielles Glücksspiel in seinem Stream zeigt. Dafür erntet der Streamer immer wieder Kritik, zahlt aber weiterhin bis zu 30.000 Euro für CS:GO-Kisten im Stream. Wie Valve das Problem zukünftig handhaben wird, bleibt offen. Eine Stellungnahme vom Publisher gibt es bislang noch nicht.