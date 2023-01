ChatGPT: YouTuberin warnt vor Gefahren – Wie abhängig macht die KI uns?

Von: Joost Rademacher

ChatGPT: YouTuberin warnt vor Gefahren – Wie abhängig macht die KI uns? © Open AI

ChatGPT erobert die digitale Welt im Sturm. Aber ist das gut so? YouTuberin Alicia Joe klärt über die Nachteile und Gefahren der Allzweck-KI auf.

Hamburg – Ob für einen kurzen Plausch, ganze Bachelorarbeiten oder Wochenpläne fürs Gassigehen mit dem eigenen Hund, Chat GPT ist gerade der heiße Scheiß im Internet. Die Chatbot-KI soll so ziemlich alles können, aber sollten wir sie deshalb fraglos in den Alltag aufnehmen? Mit dieser Frage hat auch YouTuberin und Streamerin Alicia Joe sich auseinandergesetzt. In einem neuen Video zeigt sie, was ChatGPT auf dem Kasten hat, deckt aber auch harte Nachteile und Gefahren an dem kleinen KI-Wunder auf.

Die Hamburger YouTuberin ist seit mehr als fünf Jahren schon auf der Videoplattform aktiv. Auf ihrem Channel postet sie regelmäßig größere und kleinere Videos, in denen sie aktuelle Popkultur bespricht und gerne mal bissige Satire zu Alltagsthemen bringt. So omnipräsent wie ChatGPT gerade nun einmal ist, hat Alicia Joe es sich nicht nehmen lassen, auch die Chatbot-KI einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Für sie ist aber nicht alles, was Shirin David Songs schreiben kann, gleich aus Gold.