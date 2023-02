Besser als Google: Microsoft will Bing mit Chatbot „mächtiger als ChatGPT“ machen

Von: Ömer Kayali

Microsoft hat Bing mit einer KI ausgestattet, die noch bessere Ergebnisse erzielen soll als ChatGPT. Bald soll die neue Suchmaschine nutzbar sein.

Redmond, Washington – ChatGPT ist aktuell der Platzhirsch unter den KI-Diensten. Doch das könnte sich bald ändern. Auch Microsoft plant, verstärkt künstliche Intelligenz in die eigenen Produkte zu integrieren. Das Unternehmen hat nun angekündigt, dass die Suchmaschine Bing schon bald ein neues KI-Feature erhalten wird. Erste Nutzer können es bereits testen.

Unternehmen Microsoft Gründung 4. April 1975 Hauptsitz Redmond, Washington, USA CEO Satya Nadella Mitarbeiterzahl ca. 221.000 Gründer Bill Gates, Paul Allen

Bing bekommt eigenen KI-Chatbot von OpenAI – laut Microsoft „mächtiger als ChatGPT“

Microsoft stattet Bing mit KI aus: Microsoft ist einer der größten Investoren in OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Microsoft-Produkte KI-Funktionen erhalten – Bing ist somit eines davon. Die aktualisierte Version der Suchmaschine nutzt ein umfangreiches OpenAI-Sprachmodell, welches laut Microsoft „mächtiger als ChatGPT“ und schneller, genauer und leistungsfähiger sein soll. Darüber hinaus soll der Browser Microsoft Edge ebenfalls mit neuen KI-Funktionen ergänzt werden.

Kann man die Bing-KI bereits nutzen? Das neue Bing ist zunächst nur für eine begrenzte Anzahl von Nutzern verfügbar. Dafür ist eine Anmeldung mit dem Microsoft-Konto notwendig. Allerdings gibt es eine Warteliste, sodass Tester erst auf die Freischaltung warten müssen. Auf der Bing-Webseite ist der Chatbot über den Reiter „Chat“ bereits sichtbar. Dort können Interessenten sich derzeit auf die Warteliste setzen lassen.

Eine Preview-Version soll für Millionen von Nutzern in den kommenden Wochen für Desktop und mobile Geräte erscheinen, so Microsoft. Einen Termin nennt das Unternehmen noch nicht.

Bing liefert mit dem eigenen OpenAI-Chatbot umfangreichere und präzisere Suchergebnisse. © Microsoft

Auch Google hat einen eigenen Chatbot vorgestellt

Was hat Google geplant? Bing wurde lange Zeit eher belächelt. Unter den Suchmaschinen ist ganz klar Google an der Spitze: 2022 lag der Marktanteil in Deutschland bei 90 Prozent – Bing schaffte es immerhin auf den zweiten Platz mit fast 6 Prozent (via StatCounter). Microsoft erhofft sich, dass die Bing-Nutzerzahlen durch die neuen KI-Features steigen, aber auch Google hat mit Bard bereits einen eigenen Chatbot in den Startlöchern. Zudem soll auch die Google-Suche ebenfalls durch KI-Suchergebnisse ergänzt werden.