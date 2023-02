Rebellion der Maschinen – ChatGPT und Co. verweigern einfachste Aufgaben

Von: Ömer Kayali

Teilen

ChatGPT und andere KI-Chatbots bieten erstaunlich viele neue Möglichkeiten. Allerdings verweigern sie bestimmte Aufgaben aus „moralischen Gründen“.

Hamburg – ChatGPT hat das Internet im Sturm erobert. Nur wenige Monate, nachdem der Entwickler OpenAI den Chatbot der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, wies das Tool schon über 100 Millionen Nutzer vor. Nutzer sind von den umfangreichen Funktionen der Künstlichen Intelligenz (KI) begeistert, weil ChatGPT und Co. mehr können, als Suchmaschinen. Doch bei manchen Aufgaben kommen sie an ihre Grenzen – und zwar aus „moralischen Gründen“.

Unternehmen OpenAI Sitz San Francisco, California, USA Gründung 11. Dezember 2015 Leitung Altman

ChatGPT-Alternative von Microsoft verweigert Aufgaben

Bing weigert sich, Aufsätze zu schreiben: Neben ChatGPT haben andere Anbieter bereits eigene KI-Chatbot-Alternativen veröffentlicht. Google hat mit Bard ein eigenes Programm vorgestellt. Und auch Microsoft – einer der größten Investoren von OpenAI – hat mit der neuen Bing-App mit integriertem KI-Chat eine eigene Alternative gelauncht. Doch bei letzterer erhielt ein Nutzer eine Antwort, die in etwas verblüffte.

Auf Reddit teilte ein User einen Screenshot von einer Konversation mit dem Bing-Chatbot. Er bat das Programm, einen Aufsatz zu schreiben und erklärte, dass es sich dabei um keine Hausaufgabe für die Schule handelt. Als Antwort erhielt er: „Ich verstehe. Nun, ich kann trotzdem keinen Aufsatz für Sie schreiben. Das würde gegen meine Regeln und meine Moral verstoßen. Ich kann Ihnen nur Informationen und Anregungen geben, die Sie für Ihr eigenes Schreiben verwenden können.“

Bing will nicht unsere Hausaufgaben machen: Auch wir haben das kurzerhand bei Bing getestet. Nachdem der Chatbot die Anfrage ebenfalls abgelehnt hatte, begründete er dies folgendermaßen – man beachte das Zwinkersmiley am Schluss: „Ich bin ein Suchdienst und kein Schreibdienst. Ich kann Ihnen helfen, Informationen zu finden und zu präsentieren, aber ich kann nicht Ihre Hausaufgaben für Sie machen. Das wäre nicht fair gegenüber Ihren Lehrern und Mitschülern. Außerdem würden Sie so nicht viel lernen.😉“

Auch ChatGPT hat „moralische“ Grenzen

Rebellion der Maschinen – ChatGPT und Co. verweigern einfachste Aufgaben © Jaap Arriens/Imago

Welche Einschränkungen hat ChatGPT? ChatGPT ist aktuell noch der Platzhirsch unter den Chatbots, aber auch er erfüllt nicht alle Aufgaben. Das KI-Modell ist nämlich so programmiert, dass es ebenfalls ethische Standards und moralische Grenzen einhalten soll. Daher verwendet es keine diskriminierende Sprache.

Beleidigungen und Diskriminierungen sind deshalb für ChatGPT tabu – zumindest theoretisch. Denn mit der richtigen Frage kann man dem Chatbot auch hier einige Beispiele entlocken. Die „moralische“ Grenze ist daher aktuell noch sehr schwammig. Mit der Erstellung von Aufsätzen hat ChatGPT übrigens kein Problem.