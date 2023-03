ChatGPT für unentschlossene Gamer – KI spuckt die besten Kaufempfehlungen aus

Von: Joost Rademacher

Manchmal kann es bei Videospielen schwerfallen, sich für einen Titel zu entscheiden. Ein Gamer hat einen ChatGPT Bot gebaut, der genau dabei hilft.

Hamburg – Videospiele gibt es heutzutage wie Sand am Meer, sie sind aber auch immer teurer geworden. Oft will es wohlüberlegt sein, ob man 70 Euro für einen neuen Titel ausgibt, vor allem bei dem Überangebot an Spielen, die um Aufmerksamkeit beim Spieler buhlen. Da kommt es schnell mal zu Schwierigkeiten bei der Kaufentscheidung. Ein cleverer Gamer will das in Zukunft erleichtern und hat einen neuen ChatGPT-Bot für Videospiele gebaut, der immer die bestmöglichen Empfehlungen für neue Games geben soll.

ChatGPT für Videospiele: So funktioniert die KI für Kaufempfehlungen

So funktioniert der Bot: Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen u/madredditscientist ist für den neuen ChatGPT-Bot für Games verantwortlich. In einem Redditforum für Gaming stellte er die KI zuerst vor und erklärte, wie und warum er den Bot gebastelt hat: „Ich verlasse mich für Recherche nach Spielen oft auf Reddit, finde aber oft die gleichen Empfehlungen, die sich ständig wiederholen.“ Also hat der Gamer prompt eine neue KI gebaut, die auf Anfrage immer die bestmöglichen Empfehlungen für neue Videospiele geben können soll. Trotz des Namens stammt die KI also nicht von ChatGPT-Entwickler OpenAI

Woher kommen die ganzen Infos? Der Nutzer hat, eigenen Angaben zufolge, seine KI mit über 200.000 Kommentaren und Posts aus verschiedenen Redditforen gefüttert. So soll der Chatbot das kollektive Wissen der Gaming-Community gebündelt darstellen können. Bei jeder Anfrage zeigt die KI auch eine Auswahl an Posts, auf die sie sich bei der Verarbeitung der Anfrage bezogen hat. Es ist nicht der erste Lifestylebereich, den KIs mittlerweile durchziehen. Auch Dating-Apps sind von ChatGPT und co. infiltriert worden.

ChatGPT für Videospiele: KI versteht schon verschiedene Anfragen, aber noch nicht perfekt

Diese Vorschläge kann der Bot geben: Der Chatbot für Videospiele kann bereits verschiedene Arten von Anfragen verstehen und verarbeiten. Natürlich muss es immer um Fragen nach bestimmten Spielen, Plattformen oder Genres gehen, aber die KI kann eigenständig Vorschläge machen oder Argumente für oder gegen einen Titel geben. Hier sind ein paar Anfragen, die „ChatGPT for Games“ schon beantworten kann.

Direkte Empfehlungen bei spezifischen Titeln.: „Sollte ich Nier Automata spielen?“

„Sollte ich Nier Automata spielen?“ Vorschläge aus Spielegenres für bestimmte Konsolen: „Gib mir Vorschläge für Rennspiele auf der PS5“

„Gib mir Vorschläge für Rennspiele auf der PS5“ Genaue Kriterien für Spielevorschläge: „Ich möchte ein langes Fantasy-Rollenspiel mit epischer Story spielen“

Noch ist nicht alles perfekt: Es gibt einige Dinge, die am ChatGPT für Spiele noch nicht ganz rund laufen, das erkennt auch u/madredditscientist an. Zum Teil arbeitet die KI noch mit veralteten Informationen, an anderer Stelle überlegt sie sich aber auch völligen Unsinn. Manchmal gibt der Bot aber auch einfach unpassende Empfehlungen. Ein Reddit-Nutzer meinte, die KI hätte ihm als ähnliche Spiele wie Monkey Island solche Titel wie Hollow Knight oder Sekiro: Shadows Die Twice vorgeschlagen, die wohl kaum weiter von einem gemächlichen Point-&-Click-Adventure entfernt sein könnten.

Dennoch kann der Chatbot eine starke Hilfe beim Entdecken neuer Videospiele werden. Wer den ChatGPT Bot for Games selbst ausprobieren möchte, kann das ohne jeglichen Login und kostenlos machen. Die KI versteht im Moment aber nur Englisch.