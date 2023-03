In Call of Duty startet ein großes Update – Alles zu Download, Zeiten und Patch Notes

Von: Philipp Hansen

In Call of Duty startet ein großes Update – Alles zu Download, Zeiten und Patch Notes © Activision

In Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 steht die Season 2 Reloaded mit neuen Waffen, Modi und Patch Notes an. Alle Änderungen erklärt.

Santa Monica, Kalifornien – Schon am 15. März versorgen CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 die Spieler weltweit mit frischen Inhalten. Denn die Season 2 Reloaded startet, das ist das große Mid-Season-Update in Call of Duty. Alle Patch Notes, neuen Waffen, Operator und News zu Download und Preload kompakt zusammengefasst.

ingame.de verrät schon vor dem Patch die wichtigsten Änderungen und Zeiten:

Die Tempus Torrent (DMR) kommt als 5. und letzte reguläre Waffe der Season 2 mit dem Reloaded-Update zu Warzone 2 und Modern Warfare 2. Zudem erhalten Spieler eine neue „Granate“ – Ninja-Shuriken, also tödliche Wurfsterne. Die Waffe ist an den neuen Operator Shredder, den Erzfeind der Teenage Mutant Ninja Turtles angelehnt.