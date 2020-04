Call of Duty Warzone: Trucks sind endlich entfernt in diesem Modus

Die Trucks sind für viele Spieler von Call of Duty Warzone schon seid Release ein Dorn im Auge. Jetzt haben die Entwickler Sie endlich aus diesem Modus entfernt.

Call of Duty Warzone ist das aktuelle Battle Royale von Activision und Infinity Ward .

ist das aktuelle von und . Mehr als 50 Millionen Spieler haben Warzone in den ersten Wochen gespielt.

haben in den ersten Wochen gespielt. Der Entwickler aus Kalifornien hat nun aus einem Modus die gepanzerten Lastwagen entfernt.

Call of Duty Warzone ist die Battle Royale Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare, welches vom Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien entwickelt wurde. Mehr als 50 Millionen Spieler haben Call of Duty Warzone in den ersten Wochen gespielt. Warzone hat jedoch mit einigen Problemen zu kämpfen, was den Spielspaß des Battle Royale angeht. Neben den vielen Cheatern und Hackern haben auch die gepanzerten Lastwagen für Ärger gesorgt, denn diese waren so stark, dass am Ende häufig Spieler gewonnen haben, die mit diesen LKWs andere Spieler überfahren haben, ohne selber durch die starke Panzerung in Gefahr zu sein.

Call of Duty Warzone: Infinity Ward entfernt gepanzerte Lastwagen aus Solos

Mit dem Update vom 10. März in Call of Duty Modern Warfare und Call of Duty* Warzone haben Infinity Ward und Raven Software gepanzerte Lastwagen aus dem Battle Royale entfernt. Allerdings werden viele Spieler über die Tatsache enttäuscht sein, dass die Fahrzeuge nur aus dem Solo Modus entfernt wurden und in den anderen Modi, wie Quads und Trios weiterhin verwendet werden können.

We pulled out the big Armored Trucks from the solo playlist. Hopefully that tones downs the vehicle meta a bit. #Warzone — Amos Hodge (@wendellwobble) April 15, 2020

Der Creative Director von Raven Software Amos Hodge sagte in seinem Twitter-Post: "Wir haben die gepanzerten Lastwagen aus der Solo Playlist von Warzone entfernt. Hoffentlich löst dies das Problem mit den Fahrzeugen etwas."

Über Veränderungen an anderen Fahrzeugen oder Entfernung aus anderen Modi wie Trios und Quads hat Hodge nichts gesagt.

Call of Duty Warzone: Fans wünschen sich Duos im Battle Royale statt Lastwagen

Die Fans von Call of Duty Warzone finden fast ausschließlich die Entfernung des gepanzerten Lastwagens aus dem Battle Royale gut, man fragt sich jedoch, warum er noch nicht aus den anderen Spielmodi von Warzone entfernt wurde. Ob dies noch passieren wird, haben Raven Software und Infinity Ward bisher offen gelassen.

+ Die gepanzerten Lastwagen wurden aus dem Solo Modus von Call of Duty Warzone entfernt © Activision In den Kommentaren auf das Twitter Posting kann man erkennen, dass sich die Call of Duty Community ganz besonders den Duo-Modus in Warzone wünscht und dabei aber auch die anderen Modi wie Trios und Quads behalten möchte. Bisher hat Infinity Ward häufig einen Modus durch einen anderen ersetzt. Die Spieler wollen jedoch alle vier Modi, Solo, Duos, Trios und Quads parallel spielen können. Auch zu diesem Thema hat weder Raven Software noch Infinity Ward aus Kalifornien eine Antwort gegeben.

Call of Duty Warzone hat vermehrt mit Cheatern und Hackern zu kämpfen

Activision, Infinity Ward und Raven Software stehen aber bei Call of Duty Warzone und Call of Duty Modern Warfare vor einem noch größeren Problem. Immer mehr Spieler beschweren sich über Cheater und Hackern, die den Spielspaß der Fans auf unfaire Weise verderben. Neben Aimbots kommt es auch immer häufiger vor, dass sich Cheater durch die Verwendung von Glitches in den Wänden der Gebäude von Warzone verstecken* und von dort unverwundbar auf die Gegner schießen können.

Zwar hat Infinity Ward vor einigen Tagen angekündigt, dass man verstärkt gegen Cheater und Hacker vorgehen will* (ingame.de* berichtete), aber der Effekt hat sich bis jetzt noch nicht gezeigt. Die Gefahr ist hier sehr groß, dass Call of Duty Warzone viele Spiele an andere Shooter wie das kommende Valorant* von Riot Games verliert.

Da die Season 3 von Modern Warfare und Warzone gerade erst begonnen hat, kann man aber davon ausgehen, dass Infinity Ward versuchen wird die Probleme schnell in den Griff zu bekommen und bald weitere Updates anbieten wird.

