Call of Duty Warzone 2: Ist das neue „WZ 2“ gratis spielbar?

Von: Ömer Kayali

„Call of Duty Warzone 2“ ist der Nachfolger des beliebten Battle Royale Shooters. Wird das Spiel wieder kostenlos spielbar sein?

Die „Call of Duty“-Serie zählt zu den konstantesten unter allen Videospielen. Seit 2005 erscheint ein neuer Teil. Der Fokus lag lange stets auf der Singleplayer-Kampagne. Zwar ist der Multiplayer auch immer ein Bestandteil gewesen, allerdings war dies meist eher ein netter Bonus zum Hauptspiel. Doch 2020 änderte sich das mit „Call of Duty: Warzone“. Die Entwickler sprangen auf den Trend der Battle Royale Games auf und veröffentlichten den Modus als Free-to-Play-Spiel. Seitdem zählt „Warzone“ neben unter anderem „Fortnite“ oder „Apex Legends“ zu den beliebtesten Titeln des Genres. Dieses Jahr erscheint ein Nachfolger, mit „Call of Duty Warzone 2“. Wird dieser weiterhin kostenlos sein?

„Call of Duty Warzone 2“ erscheint im November

Der Release für „Call of Duty Warzone 2“ ist für den 16. November angesetzt. Die gute Nachricht für Fans ist, dass „Warzone 2“ wieder kostenlos spielbar sein wird. Das hatte Publisher Activision bereits vor einer Weile in einem Blogpost klargestellt. Natürlich werden aber weiterhin optionale Ingame-Käufe verfügbar sein, zum Beispiel ein kostenpflichtiger Battle Pass für jede neue Season. Wer also bestimmte Gegenstände freischalten oder schneller Erfahrungspunkte sammeln möchte, der wird zum Kauf von den sogenannten „CoD-Punkten“ verleitet.

„Call of Duty Warzone 2“: Fortschritte aus „Warzone“ werden nicht übertragen

„Call of Duty Warzone 2“ ist der Nachfolger des beliebten Battle Royale Shooters. © Activision (Montage)

„Warzone 2“ und der Vorgänger werden strikt voneinander getrennt sein. Somit werden die Fortschritte aus „Warzone“ leider nicht übertragbar sein – von den freigeschalteten Operatoren bis hin zu Waffen-Skins. Allerdings werden beide Spiele nebeneinander koexistieren. Die „Warzone“-Server werden vorerst noch nicht abgeschaltet, perspektivisch wird dies aber früher oder später wohl geschehen.

