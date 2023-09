„Was ist aus Call of Duty geworden?“ Verhasster TikTok-Trend soll zu Warzone kommen

Warum denn so ernst?

Das mal so bierernste Call of Duty soll einen TikTok Trend nachmachen. Die Spieler wünschen sich, dass die neusten Infos zum Shop falsch wären.

Hamburg – Modern Warfare 3 steht fast in den Startlöchern, da sorgt ein Leak für Warzone und Modern Warfare 2 für reichlich Kritik am Shop in Call of Duty. Diesmal geht es nicht um die horrenden Preise, sondern den Inhalt. Beim neusten TikTok Trend scheinen die Spieler die Grenze zu ziehen. Selbst die Leaker des neusten Battle Buddy Bundles beschimpfen potenzielle Käufer im Voraus.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

TikTok NPCs in Call of Duty? Neuer Leak spaltet die Warzone-Spieler

Ein Trend zu viel: Call of Duty bringt jede Season neue Waffen, Maps und Balance-Patches in den beliebten Shooter. Doch ein immer größerer Fokus liegt auf dem Store. Die virtuellen Regale sind vollgestopft mit schicken Skins, ikonischen Operators wie Lara Croft und mehr exklusiven Items, die bei zahlenden Kunden Neid erzeugen (sollen). Doch der neuste TikTok Trend scheint das Fass zum Überlaufen zu bringen:

Ein neues Pack für den Store wurde nun geleakt: das Battle Buddy: NPC Pack – es handelt sich wohl um ein kostenpflichtiges Paket, das Waffen und den Charakter den auf TikTok populären „NPC“-Trend nachäffen lässt.

Statt Neid fühlen viele CoD-Spieler „Cringe“, Abneigung, Fremdscham, und sogar Hass für das Battle Buddy NPC Pack.

Im Leak sieht man Gameplay mit aktivem TikTok-Trend in Call of Duty. Bei jeder Aktion ertönt in Dauerschleife „Nom, Nom ,Nom“ (etwa 20 Mal). Beim Öffnen von Kisten brüllt die schrille Stimme: „Glänzendes, glänzendes (Shinies), Rawr“, beim Treffern wird „Austchi, Austchi“ geblökt.

Ohrenbluten vorprogrammiert: Wer hart im Nehmen ist, kann sich das geleakte Gameplay aus Call of Duty mit TikTok-NPC-Trend obendrauf hier auf Twitter (Pardon, X) genehmigen:

You buy this bundle you need to take yourself outside and give yourself a good kicking. #Warzone #MWII #MWIII pic.twitter.com/eoac26FOQ6 — Task Force Leakers Network (@leakers141) September 1, 2023

NPC Streaming – Das ist der TikTok Trend Auf TikTok ist es jetzt angesagt, sich wie ein NPC aus einem Videospiel zu verhalten. Diese nicht spielbaren Charaktere (auf Englisch: Non-player Charakters) stöhnen „typische“ hole Phrasen aus Games wie „ja, ja, ja, Eis, gut, gut“ und kommentiere die Handlungen der Spielfigur möglichst hirntot. Nur gibt es bei TikTok keine direkte Spielfigur – die Zuschauer spenden Geld, damit der Streamer sich möglichst unmenschlich wie ein NPC zu verhalten und repetitiv zu grölen.

TikTok NPCs bald in Call of Duty? „Bitte, lass es nicht echt sein“

Spieler trauern um CoD: Auf Twitter xen die meisten User ihre Abneigung zum Leak: „Was ist aus Call of Duty geworden?“, stöhnen einige Veteranen. Andere haben schon Angst davor, dass sie diese TikTok-Töne ein Jahr lang im neuen Modern Warfare 3 in Dauerschleife hören müssen – denn Käufe aus dem aktuellen Call of Duty werden ins neue MW3 übernommen.

+ „Was ist aus Call of Duty geworden?“ Verhasster TikTok-Trend soll zu Warzone kommen © TikTok / Activision (Montage)

Selbst die Entdecker von Task Force Leakers Network sagen zu ihrem neusten Datamining-Fund frech:

Wer dieses Paket kauft, sollte rausgehen und sich selbst ein paar saftige Tritte verpassen.

TikTok in CoD gefällt auch: Doch Call of Duty scheint mit dem TikTok-Trend nicht jeden zu vergraulen. Manche User meinen, wie „schön nervig“ das alle sei. Sie würden es schon jetzt genießen, ihre Mitspieler damit so richtig auf die Palme zu bringen, wird der Leak kommentiert. Es scheint fast ein Generationenkonflikt, statt einer Geschmacksfrage zu sein.

Und ganz am Thema vorbei scheint das alles eh nicht zu sein, seit Jahren wird der einst so düstere Weltkriegs-Shooter Call of Duty immer bunter. Was manche kritisieren, feiern andere: CoD erinnert immer mehr an Fortnite. Es gibt Rapper-Operatoren wie Snoop Dogg, popkulturelle Referenzen wie John Rambo, ‚Attack on Titan‘-Anime und Godzilla und eine Menge Neon-Farben im Shop für viel Geld zu kaufen. Call of Duty will Fortnite sein – aber bleibt eine billige Kopie.

