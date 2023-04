Call of Duty soll unfaires Bezahl-Inhalte patchen – das Update fällt bei Spielern durch

Von: Philipp Hansen

Call of Duty soll unfaires Bezahl-Inhalte patchen – das Update fällt bei Spielern durch © Activision / Imago Images (Montage)

Spieler meckern in Call Of Duty über zu starke Charaktere, die man kaufen muss. Ein Update sollte das ändern, doch die Lösung passt nicht.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 gibt es Operator, die mit starken Boni für DMZ daherkommen. Die muss man in Call of Duty aber kaufen – die Spieler schimpfen seit Tagen über unfaires Pay2Win. Ein neues Update soll jetzt Besserung bringen, bevor der kaputteste Charakter in den Shop kommt.

ingame.de verrät, warum das neue Update leider gar nicht gut in Call of Duty ankommt:

Ziemlich versteckt in den neuen Patch Notes zu CoD: MW2 und Warzone 2 findet sich diese Änderung: „In DMZ können Drohnen-Killstreaks erst eine Minute nach Start gerufen werden“. Das zielt sehr deutlich darauf ab, dass der kostenpflichtige Roze-Skin seine Drohnen-Aufklärung nicht direkt zum Beginn der Runde startet. Doch die Änderung verfehlt ihr Ziel.