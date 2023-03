In Call of Duty sind alle neidisch auf eine neue Funktion von Counter-Strike 2

Von: Philipp Hansen

In Call of Duty sind alle neidisch auf eine neue Funktion von Counter-Strike 2 © Valve

Die CoD-Spieler sind neidisch. Das neu angekündigte Counter-Strike 2 macht eine wichtige Sache besser als alle Call of Dutys der letzten Jahre.

Washington – Counter-Strike 2 überrascht alle mit seinem plötzlichen Release. Auf ein neues Feature sind vor allem Spieler von Call of Duty und Warzone 2 neidisch. Denn Valve hat soeben eines der unfairsten Probleme gelöscht, während die CoD-Spieler gefühlt in der digitalen Steinzeit festsitzen und darüber richtig sauer sind.

ingame.de erklärt das neue Server-Feature in Counter-Strike 2 einfach:

Auf Plattformen wie Reddit wird daher reichlich geschimpft. Die Spieler sind sauer, dass hinter Call of Duty Activision, der milliardenschwere Gaming-Gigant steckt, aber Server wie aus der Steinzeit am Start seien. Die Spieler machen sich in wütenden Kommentaren Luft.