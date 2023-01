In Call of Duty ist ein ganzer Modus ruiniert, wegen einer simplen Herausforderung

Von: Philipp Hansen

Die Hardcore-Playlisten in Call of Duty: Modern Warfare 2 in Geiselhaft gehalten von Spielern, die den Modus wegen einer Sache missbrauchen sollen.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 2 hat mit Warzone 2 zusammen endlich den schmerzlich vermissten Hardcore-Modus „Stufe 1“ oder englisch „Tier 1“ bekommen. Doch die Playlist wird momentan ruiniert und ist wegen einer einzelnen Waffen-Herausforderung „unspielbar“. Die Community wird immer wütender auf die Entwickler von Call of Duty und fordert Änderungen.

ingame.de verrät, warum CoD-Spieler „unspielbar“ schimpfen:

Es gibt eine eingeschworene Hardcore-Community in Call of Duty. Die den Modus für die harte und rasante Action lieben. Leider ist diese Community viel kleiner als die enorme Zahl der Camo-Grinder, die Tier 1 als schnelle Level-Methode sehen. Solche Kommentare und Posts über Hardcore gibt es seit Wochen, doch in den letzten Tagen werden sie verzweifelter und tausende wütende Kommentare sammeln sich. Die anderen CoD-Spieler meinen aber zu Recht, dass man die Schuld nicht bei den Camo-Gridner sehen dürfe. Diese erfüllen schließlich nur die Herausforderung auf dem schnellsten Weg.