Call of Duty Modern Warfare 2: Trophäen Liste – So bekommt man Platin

Von: Janik Boeck

Teilen

Modern Warfare 2: Trophäen © Activision / Sony (Montage)

Modern Warfare 2 feiert bald Release. Wie immer können Spieler ihre Erfolge mit Trophäen präsentieren. Das ist die Liste aller Tophys.

Santa Monica, Kalifornien – Der Release von Modern Warfare 2 am 28. Oktober rückt stetig näher. Auch Trophäen-Jäger machen sich für den Start bereit. Der neue Shooter von Activision könnte immerhin eine leichte Platin-Trophäe beherbergen.

ingame.de zeigt alle Trophäen in Call of Duty Modern Warfare 2.

Mehr zum Thema Call of Duty Modern Warfare 2: Trophäen Liste – Das braucht ihr für Platin

Für Call of Duty Modern Warfare 2 sind noch keine Trophäen bekannt. Der Release des Spiels ist erst am 28. Oktober 2022. Welche Trophäen es letztendlich geben wird, lässt sich noch nicht vorhersagen. In CoD Vanguard gab es auch Trophys für den Multiplayer-Modus und den Zombie-Modus. In Modern Warfare 2019 war dies nicht der Fall.