Call of Duty: Modern Warfare - Diese neuen Inhalte kommen in Season 1

Activision und Infinity Ward haben heute Season 1 für Call of Duty: Modern Warfare angekündigt – mit neuen Maps, Waffen und Spielmodi. Alles zum Gratis-Update

Activision und Infinity Ward haben auf ihrem Twitter-Account ganz offiziell Season 1 zu Call of Duty: Modern Warfare angekündigt und dabei auch einige Informationen zum ambitionierten Inhalts-Update veröffentlicht. Neben neuen Waffen und Spielmodi sind auch brandneue Karten vom Entwickler bestätigt worden.

Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare startet am 3. Dezember 2019 auf PC, PS4 und Xbox One. Die PS4-Community erhält dabei diesmal keinen Zeitvorsprung, sodass alle drei Plattformen die Inhalte zur selben Zeit spielen können. Doch nicht nur der Starttermin kommt überraschend, denn auch ein fast vergessenes Feature bekommt ein Upgrade.

Der komplette Inhalt der Call of Duty Modern Warfare Season 1 ist kostenlos spielbar

Im Gegensatz zu vergangenen Titeln aus der Call of Duty Reihe verzichtet Activision diesmal auf Mikrotransaktionen und DLC Inhalte mit denen man neue Inhalte bezahlen muss.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Infinity Ward Unmengen an neuen Inhalten angekündigt. Auf ingame.de* ist nachzulesen, welche neuen Karten, Waffen und Spielmodi mit dem Season 1 Update von Call of Duty Modern Warfare zu erwarten sind und welches fast vergessene Feature Liebe der Entwickler spendiert bekommt.

