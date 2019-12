Call of Duty Modern Warfare: Der schnellste Weg den Battle Pass zu leveln

Mit der Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare Season 1 gibt es nun auch Battle Pass Belohnungen zu kommen. Wir sagen euch, wie ihr diese am schnellsten bekommt.

Season 1 Battle Pass von Call of Duty: Modern Warfare mit mehr als 100 Rängen

Bis zu 150 Gegenstände als Belohnungen erhältlich

Vier Wege zum schnellen Leveln des Battle Pass

Die Call of Duty: Modern Warfare Season 1 hat viele neue Inhalte gebracht, darunter auch mehr als 100 Battle Pass Ränge, die man erreichen kann. Für Spieler, die dabei möglichst schnell vorankommen wollen, haben wir die wichtigsten Tipps zusammengetragen.

Mit derSeason 1 von CoD:MW kommen über 150 neue Gegenstände in das Game, die sich die Spieler verdienen können. Der Battle Pass kommt in zwei Varianten, nämlich die kostenlose Variante, bei der man sich 20 Gegenstände erspielen kann, oder die Premium-Variante, bei der man für 1000 COD Punkte alle Inhalte erspielen kann.

Call of Duty: Modern Warfare: 3 Wege, Battle Pass hoch zu leveln

Wie es auch in dem Blog-Posting von Activision steht, gibt es drei Wege, den Battle Pass in Call of Duty: Modern Warfare hoch zu leveln, nämlich durch das Verdienen von XP, das Abschließen von Challenges oder einfach im Spiel XP zu sammeln. Kombiniert man diese Wege auf bestimmte Weise, dann kann man schneller zum seinem Ziel kommen. Hier sind unsere vier Tipps für das schnelle Leveln des Battle Pass.

Tipp 1: XP-Doppelverdiener mit Call of Duty: Modern Warfare Challenges

Die Challenges in Call of Duty: Modern Warfare sind für das Verdienen von XP gleich doppelt gut, denn durch die Officer-Challenges erhält man nicht nur einen XP-Boost für den Officer-Rang, sondern auch für den Battle Pass Level.

+ Call of Duty: Modern Warfare Battle Pass - Challenges sind eine gute Möglichkeit schnell zu leveln © Activision

Es gibt ein paar Missions-Challenges innerhalb des Battle Pass, die ganz bestimmte Inhalte in den Battle Pass Rängen freischalten (wie zum Beispiel den "Chem Division" Operator Skin). Diese Challenges sollten bevorzugt abgeschlossen werden.

Nach jeder abgeschlossenen Challenge wird man entweder mit einer Calling Card, einem Emblem, einer Blaupause oder einem XP-Bonus belohnt. Man levelt also nicht nur schneller, sondern erhältauch noch reichlich Belohnungen auf dem Weg.

Tipp 2: Trial Missionen in Call of Duty: Modern Warfare abschließen

Mit dem aktuellen Teil von Call of Duty: Modern Warfare sind die Trials in das Spiel gekommen. Trials ist ein neuer Modus, der nur für Spieler mit dem Offiziersrang ab Level 55 spielbar ist. Indem man Trials abschließt, kann man innerhalb von wenigen Minuten bis zu 10.000 XP erhalten.

Geht man davon aus, dass man einen 3-Sterne Trial erfolgreich abschließt, kann manbis zu 10 Prozent eines Battle Pass Levels erspielen. Damit sind die Trials der effektivste Weg, den Battle Pass in Call of Duty: Modern Warfare zu leveln.

Tipp 3: Die Wahl des Game-Mode in Call of Duty: Modern Warfare ist wichtig

Ein ganz wichtiger Faktor, um schnell im Battle Pass Rang voranzukommen, ist die Wahl des richtigen Game-Mode, da man so viel XP wie möglich während des Spielens erhalten will, während man parallel seine schon angesprochenen Challenges erreicht. Dafür eignen sich insbesondere objektbasierte Spielmodi wie Domination, Hardpoint oder Search & Destroy.

+ Auch in Bundles sind oft Ränge des Battle Pass enthalten. © Activision

Aktuell bietet die "Shoot House 24/7" Playliste eine gute Möglichkeit so viel ingame-XP wie möglich zu erhalten, da die Map sehr klein ist und sich viel Aktion auf engem Raum abspielt. Gerade die kill-basierten Challenges lassen sich hier besonders gut abschließen.

Tipp 4: Battle Pass Ränge in Call of Duty: Modern Warfare überspringen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Battle Pass Ränge in Call of Duty: Modern Warfare zu überspringen, indem man Ränge kauft. Dies kann man auf drei verschiedene Weisen tun. Entweder kauft man den Premium Battle mit 20 Rängen inklusive. Dann startet man direkt ab Rang 21, was 2400 COD Punkte kostet.

+ Wer Geld ausgeben möchte, kann sich natürlich auch Ränge in Call of Duty: Modern Warfare kaufen. © Activision

Weiterhin kann man kosmetische Bundles aus dem Store von Activision kaufen, die ebenfalls ein bis zwei Battle Pass Ränge beinhalten. Die dritte Variante ist das Kaufen von einzelnen individuellen Rängen für 150 COD-Punkte. Die Frage ist natürlich, wie viel Spaß es macht sich die Ränge zu erkaufen?

Insbesondere die beiden neuen Waffen der Season 1, die Holger-26 und die RAM-7 sind sehr interessante Belohnungen im Battle Pass. Auf ingame.de* gibt es einen Guide, wie man diese Waffen von Call of Duty: Modern Warfare am schnellsten erhält.

