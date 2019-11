Modern Warfare: 13 neue Operatoren geleakt - Ghost feiert sein Comeback

Ein Leak verrät, welche Operatoren demnächst in das Spiel kommen.

Call of Duty: Modern Warfare versorgt seine Spielerschaft stets mit neuen Inhalten. Wie nun bekannt wurde, werden 13 neue Operatoren in das Spiel eingefügt werden.

Was genau sind Operatoren in Modern Warfare?

Dies sind die bisherigen Operatoren und so erhält man sie.

13 neue Operatoren finden ihren Weg in Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare ist bereits der 16. Teil der Ego-Shooter Reihe. Die Begeisterung ist über die Jahre bei der Community jedoch keineswegs gesunken. Das "Soft-Reboot" der Modern Warfare Reihe stellte einen Verkaufsrekord am Startwochenende auf. Nun sollen die Spieler mit neuen Inhalten, genauer gesagt neuen Operatoren, belohnt werden.

Call of Duty: Modern Warfare - Was sind Operatoren?

Operatoren wurden in Call of Duty: Modern Warfare neu hinzugefügt. Operatoren sind kosmetische Charaktermodelle, welche die Figuren des Spielers im Multiplayer darstellen. Die Operatoren sind in die beiden Fraktionen Koalition und Treuebund unterteilt.

Bislang gibt es 18 Operatoren, doch diese Zahl wird wohl demnächst ansteigen. Operatoren lassen sich durch das Erfüllen von verschiedenen Ingame-Missionen freischalten.

Dies sind die bisherigen Operatoren in Modern Warfare

Wir zeigen, wie sich die 18 Operatoren in Call of Duty: Modern Warfare freischalten lassen.

Fraktion Koalition

Alice: Erfüllen Sie Operation: Harbinger in Ost-Delansk

Charly: Spielen Sie 25 öffentliche Spiele

D-Day: Schließen Sie die Kampagnen-Mission Hunting Party ab

Domino: Gewinnen Sie fünf Partien Feuergefecht

Golem: Erfüllen Sie die Operation: Headhunter in der Innenstadt von Verdansk

Otter: Erfüllen Sie die Operation: Paladin in West-Verdansk

Raines: Erzielen Sie 500 Tötungen mit leichten Maschinengewehren

Thorne: Erfüllen Sie die Kampagnen-Mission Piccadilly

Wyatt: Schließen Sie die Kampagnen-Mission Wolfs Den ab

Fraktion Treuebund

Azur: Schließen Sie die Kampagnen-Mission Old Comrades ab

Bale: Schließen Sie die Kampagnen-Mission Into the Furnace ab

Grinch: Erzielen Sie 100 Kopfschüsse im Mehrspieler-Modus

Krueger: Führen Sie 25 Finisher aus

Minotaur: Erzielen Sie 300 Sturmgewehr-Abschüsse im Mehrspieler-Modus

Rodion: Erfüllen Sie die Operation: Just Reward in Downtown-Verdansk

Syd: Besiegen Sie fünf Juggernauts in Koop-Missionen

Yegor: Schließen Sie die Kampagnen-Mission Proxy War ab

Zane: Erfüllen Sie alle Koop-Operationen in Verdansk

Diese 13 neuen Operatoren sollen demnächst verfügbar sein

Die bisherigen Operatoren erhalten demnächst Zuwachs. Laut einem Datenleak sollen 13 neue Operatoren in Call of Duty: Modern Warfare eingeführt werden. Updates sind schön und gut, solange sie guten Content bieten. Sollten diese Updates aber für Fehler im Spiel sorgen, gibt die Stimmungslage. Wie auf ingame.de* berichtet wurde, sorgte e in Fehler dafür, dass Nukes nicht mehr aktiviert werden konnten.

Der beliebte Charakter Ghost soll ebenfalls mit von der Partie sein. Wie immer sind solche Leaks mit Vorsicht zu genießen. Es könnte sich also durchaus auch um verworfene Ideen für Operatoren handeln.

Dies sollen die neuen Operatoren in Call of Duty: Modern Warfare sein:

Farah (Koalition)

Ghost (Koalition)

Hooper (Koalition)

Kato (Koalition)

Lynch (Koalition)

Quin (Koalition)

Zedra (Koalition)

Iskra (Treuebund)

Kilgore (Treuebund)

Nebo (Treuebund)

Stohli (Treuebund)

Trigg (Treuebund)

Yandi (Treuebund)

