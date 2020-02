Call of Duty Modern Warfare: Kostenlose Twitch Drop Items gratis bekommen

Die beliebten Twitch-Drops sind wieder da und beschenken dieses Mal Call of Duty Modern Warfare Spieler. Wir zeigen die Anleitung zu den Gratis-Items im Spiel.

Gratis-Items in Call of Duty Modern Warfare

Diese Schritte muss man für die Items beachten

beachten So lange muss man Call of Duty Modern Warfare auf Twitch gucken

Hamburg - Fürs Nichtstun auch noch bezahlt werden - diesen Traum träumt vermutlich (fast) jeder. Die Twitch-Drops lassen diese Vorstellung nun Wirklichkeit werden. Lediglich durch das Einschalten in einem Livestream können Spieler Gratis-Items abstauben. Wir zeigen Ihnen in unserer Anleitung den leichtesten Weg zu den kostenlosen Call of Duty Modern Warfare Items.

Call of Duty Modern Warfare: Gratis Items fürs Twitch schauen dank Twitch Drops

Bei den aktuellen Call of Duty Modern Warfare Twitch-Drops handelt es sich um ingame-Belohnungen, welche die Zuschauer nur durch das Anschauen von Twitch Livestreams erhalten können. In der jüngeren Vergangenheit gab es die Aktion bereits für Spieler wie FIFA 20*, Apex Legends oder Escape from Tarkov. Für Call of Duty Modern Warfare* beziehen sich die Belohnungen auf XP, Sprays oder Embleme.

+ Diese Belohnungen erhält man beim Twitch-Drop © Activision

Mit diesen Schritten zu den gratis Call of Duty Modern Warfare Items

Als Erstes müssen Sie sich einen Call of Duty Account beschaffen. Um die Vorteile zu sichern, müssen Sie ein Konto auf der offiziellen Website von Call of Duty anlegen.

Damit Ihnen die gratis Items auch gutgeschrieben werden, müssen Sie Ihr CoD-Konto mit ihrem Twitch-Account verbinden. Sollten Sie Ihren Account in der Vergangenheit bereits mit Twitch verbunden haben, so sollten Sie noch einmal sichergehen, ob dieser alle Berechtigungen besitzt, um die Items zu bekommen.

Zu guter Letzt, müssen Sie nur noch einen Stream anschauen, in welchem Call of Duty Modern Warfare gespielt wird. Die für einen Twitch-Drop zugelassenen Streams lassen sich an einem Hinweis von Twitch selbst erkennen.

Das sind die Gratis-Items in Call of Duty Modern Warfare

Je nachdem, wie lange Sie einen Call of Duty Modern Warfare Livestream anschauen, erhalten Sie unterschiedliche Belohnungen.

eine Stunde: Prime Watcher Emblem

zwei Stunden: Restless Sleeper Spray

drei Stunden: eine Stunde doppelte Waffen-XP

vier Stunden: Hard Landing animierte Visitenkarte

Die zweite Season von Call of Duty Modern Warfare steht vor der Tür und wie ingame.de* berichtet, wurden die Maps für den Battle-Royale-Modus bereits geleakt.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de