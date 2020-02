Call of Duty Modern Warfare: Unglaubliche Einnahmen durch Battle Pass bekannt

Call of Duty Modern Warfare hat sich nicht nur gut verkauft, sondern macht auch jetzt noch ordentlich Umsatz. Jetzt gibt es dazu unfassbare Zahlen.

Nachdem Call of Duty WWII und Black Ops 4 mit ihren Lootbox-Systemen auf jede Menge Kritik gestoßen sind, bekam Call of Duty Modern Warfare ein anderes System verpasst. Durch den neuen Battle Pass, der mit Season 1 seinen Weg ins Spiel fand, werden Spieler nun mehr für ihre Leistungen belohnt als für den Betrag an Geld, den sie in das Spiel einzahlen. Dennoch verbucht Entwickler Infinity Ward im Monat Dezember 2019 Rekordeinnahmen.

Call of Duty Modern Warfare klaut bei der Konkurrenz: Auch ohne Lootboxen massive Einnahmen

Der Battle Pass feierte allerdings sein Debüt nicht erst in Call of Duty Modern Warfare. Bereits in CS:GO oder den Battle Royale-Spielen Apex Legends und Fortnite wurden Battle Pass-Systeme als eine Alternative zu DLCs und Lootboxen eingeführt. Aufgrund der enormen Einnahmen wird das Battle Pass-System die Spieler wohl auch in künftigen Call of Duty Spielen begleiten.

Einnahmen von Call of Duty Modern Warfare stechen selbst FIFA 20 aus

Die Marktforschungsfirma Super Data enthüllte nun die Top 10 Videospiele mit den höchsten Einnahmen durch Mikrotransaktionen. Im Monat Dezember gaben Modern Warfare Spieler rund 78,7 Millionen US-Dollar für den Battle Pass, ingame-Währung oder Bundles aus. Der Vorgänger Black Ops 4 machte in seinem ersten Quartal nur 93 Millionen US-Dollar Umsatz durch Mikrotransaktionen. Der Umstieg zum Battle Pass scheint also durchaus erfolgreich verlaufen zu sein.

+ Call of Duty Modern Warfare führt die Konsolen-Rangliste an. © Super Data

Auf der Konsole übertrifft Call of Duty Modern Warfare sogar Titel wie Fortnite oder Grand Theft Auto 5. Selbst den Lootbox-König FIFA 20 konnte man vom ersten Platz verdrängen. Alleine der Ultimate Team Modus in FIFA macht mit 800 Mio. US-Dollar 28 Prozent des jährlichen Umsatzes von EA aus. Die nächsten Bundles stehen bereits an. Zum Start der Call of Duty League, sollen die teilnehmenden Teams eigene Skins und Items erhalten – weitere Rekordeinnahmen zeichnen sich ab.

Nach Rekordeinnahmen durch Battle-Pass: Nie wieder Lootboxen in Call of Duty?

Sollten die Verkaufszahlen von Call of Duty Modern Warfare das momentane Niveau halten können, gibt es keinen Grund für die Entwickler zur Lootbox-Strategie zurückzukehren. Die erste Season in Modern Warfare wurde verlängert. Mit dem aktuellen Update kam sogar eine neue, kostenlose Waffe hinzu, wie ingame.de* berichtet. Season 2 erwartet die Spieler am 11. Februar. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Battle Pass ebenfalls ein Erfolg wird. Auch die Frage, ob der Battle Royale Modus mit der neuen Season kommen wird ist noch unklar. Ein Leaker hat nun aber neue Informationen zur Season 2 und auch zum Battle Royale Modus von Call of Duty Modern Warfare.

