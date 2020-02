Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Modus Warzone - Das sind alle Infos zum Start

Call of Duty Modern Warfare wird demnächst einen Battle Royale Modus erhalten. Dieser hört auf den Namen Warzone. Das sind alle nötigen Infos.

Call of Duty Modern Warfare Spieler haben dank Season 2 endlich wieder jede Menge zu tun. Das Beste daran, die neuen Inhalte der Season 2 von Call of Duty Modern Warfare* sind für alle Spieler kostenlos zu haben. Doch eine Sache fehlt dem Spiel bisher komplett, und zwar ein Battle Royale Modus. Schon vor Release des Spiels wurde viele darüber diskutiert ob Modern Warfare einen solchen Modus besitzen wird.

Wie ingame.de* jetzt berichtet, gibt es einen Starttermin und weitere Informationen zum Battle Royale Modus Warzone von Call of Duty Modern Warfare*. Und scheinbar brauchen Fans und Spieler des neusten Call of Duty* nicht mehr lange warten, bis der neue Modus für alle verfügbar sein sollte.

Neben dem Battle Royale Modus gibt es jedoch noch weitere Neuerungen in Call of Duty Modern Warfare. Wie ingame.de* zudem auch berichtet, lassen sich mittlerweile auch die Clan-Namen in Call of Duty Modern Warfare farbig gestalten.

