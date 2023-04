Call of Duty in Fortnite verboten – Publisher greift juristisch hart durch

Von: Philipp Hansen

Creative 2.0 in In Fortnite sorgt für tolle Fan-Projekte, das gefällt dem milliardenschweren Publisher von Call of Duty nicht, man wehrt sich juristisch.

Cary, North Carolina – Der neue Creative 2.0 Modus für Fortnite begeistert tausende Fans. Doch der große Publisher Activision verbietet jetzt „Call of Duty“-Maps, die von kleinen, kreativen Spielern erbaut wurden. Harte DMCA-Strikes drohen mit heftigen Strafen. Die Community demütigt den Milliarden-Konzern dafür heftig, dabei hatte Epic Games extra davor gewarnt.

Die englische Abkürzung DMCA steht für „Digital Millennium Copyright Act“. Dabei geht es um Gesetze zum Schutz des Urheberrechts. Wenn ein Rechteinhaber eines Songs oder Spiels solch einen DMCA verhängt, müssen Plattformen wie YouTube oder Twitter die gemeldeten Inhalte löschen – oder die Ersteller zur sofortigen Lösung auffordern. Sonst drohen teure Gerichtsverfahren.