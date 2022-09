Call of Duty: Cheater hacken die Open Beta von Modern Warfare 2

Von: Philipp Hansen

Teilen

Call of Duty: Cheater hacken die Open Beta von Modern Warfare 2 © Imago / Activision / PNGKey (Montage)

Das neue Call of Duty: Modern Warfare hat noch nicht mal Release, da terrorisieren freche Cheater das Spiel in der Beta. Spieler sehen nur einen Ausweg.

Santa Monica, Kalifornien – In Call of Duty dürfen alle kostenlos die Beta von Modern Warfare 2 testen. Doch PS4/PS5- und Xbox-Spieler wollen von den PC-Spielern in Ruhe gelassen werden. Denn seit die da sind, wird fleißig gecheatet. Auf Twitter und TikTok sammeln sich Clips von fiesen Aimbots und Wallhacks, gegen die ehrliche Spieler keine Chance haben. Dabei hatten die Entwickler doch versprochen, diesmal vor Hackern zu schützen. Das sagt Infinity Ward jetzt zur Situation.

ingame.de zeigt den einzigen Ausweg, den Spieler von Modern Warfare sehen, weil Cheater Call of Duyt terrorisieren:

Der rasante Anstieg der Cheater-Welle in der Beta von Modern Warfare 2 ist zudem kein Zufall, meinen die verärgerten Konsolen-Spieler. In der ersten Test-Woche durfte nur auf der PS4 und PS5 gespielt werden, in Woche zwei dann auch auf PC und Xbox. Erst seitdem dann aber alle Spieler gratis und ohne Vorbestellungen Zugang bekamen, wurden die Cheater so auffällig.