Call of Duty 2020: Director äußert sich zur Zukunft eines verhassten Features

Call of Duty 2020: Dieses bekannte Feature spielt in der Planung des Design Directors keine Rolle.

Das neue Call of Duty 2020 wird mit Sicherheit einige Veränderungen mit sich bringen. Auf Twitter äußerte ein Director seine Meinung zu einem bekannten Feature.

Wie man munkelt, könnte der kommende Teil der Call of Duty Reihe ein neues Black Ops werden. Auch über ein etwaiges Setting kursieren im Netz bereits diverse Gerüchte. Ein Abstecher in den Kalten Krieg scheint nicht ausgeschlossen. Möglicherweise bekommen Fans also ihren lange gehegten Wunsch erfüllt, sich durch den dichten Dschungel in Vietnam zu kämpfen. Doch nicht nur innerhalb der Community gibt es rege Diskussionen.

Design Director "Vahn" Vonderhaar kommunizierte kürzlich mit den Fans über den nächsten Teil der Call of Duty Reihe. Auf eine direkte Anfrage über eines der eventuell kommenden Features reagierte dieser sehr eindeutig. Auf die Frage eines User teilte der langjährige Mitarbeiter von Infinity Ward mit, was er von Jetpacks im kommenden Call of Duty halten würde.

Ein zweischneidiges Schwert - Viele Fans empfanden die Jetpacks in den vergangenen Teilen als unausgewogen und waren unzufrieden mit der Ausrüstungserweiterung. Auch Vahn hat diesbezüglich eine Meinung, die er mit der Community teilte. Seine eindeutige Äußerung können Sie auf ingame.de* nachlesen.

