Call of Duty Warzone: Aktuelle News zum Battle Royale von Activision

Call of Duty Warzone ist das Battle Royale von Call of Duty Modern Warfare von Activision. Der Entwickler ist Infinity Ward aus Kalifornien.

Update vom 30.04.2020: Ein neues Feature sorgt bei den Call of Duty Warzone Fans für große Verwirrung. Ingame.de berichtet, wieso das Feature total überflüssig ist.

Update vom 28.04.2020, 16:00: Nun gibt es für alle Call of Duty Warzone Fans einen neuen Contract. Auf ingame.de kann man nachlesen, wieso gefallene Teammates diesen Contract lieben werden*.

Update vom 27.04.2020, 12:13: Nachdem Infinity Ward mit Activision mehr als 70.000 Spieler in Call of Duty Warzone und Modern Warfare gebannt* hat, sieht es nun so aus, als wenn viele Spieler zu Unrecht gesperrt wurden. Das Problem mit Cheatern wurde damit zwar geringfügig verbessert, dafür scheinen viele Fans gebannt zu sein, die sich keiner Schuld bewusst sind.

Update vom 22.04.2020, 11:02: Auf Reddit hat ein Spieler einen lustigen Bug in Call of Duty Warzone entdeckt, der seine Waffe in etwas Unglaubliches verwandelt* und die Fans zum Lachen bringt.

Update vom 21.04.2020, 16:31 Uhr: Die Probleme mit Cheater in Call of Duty Warzone sorgen dafür, dass die Spieler selber kreativ werden. Nun hat ein Reddit User einen Trick gefunden, wie er den Cheatern in Call of Duty das Leben schwer macht* und ihnen das Cheaten erschwert.

Update vom 21.04.2020, 10:37 Uhr: Auf der Battle Royale Map Verdansk gibt es bei vielen der Gebäude auf der Map von Warzone diverse Entsprechungen im echten Leben. Auf ingame.de* findet man die echten Gebäude von Verdanks und wo sie in der Ukraine zu finden sind*.

Kalifornien, USA – Call of Duty Warzone* ist die Battle Royale-Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare* von Activision* und dem Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien. Bisher haben über 50 Millionien Spieler Warzone gespielt. Warzone enthält ähnliche Elemente wie andere Battle Royale-Spiele wie Apex Legends oder Fortnite*.

