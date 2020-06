Call of Duty Moder Warfare und das Battle Royale Warzone sind die aktuellen Titel des Call of Duty Franchise von Activision. Dies sind die aktuellen News.

Update: 03.06.2020 - Der Schaden von Nahkampf-Attacken in Call of Duty Warzone hat kürzlich für Diskussionen gesorgt*. So langt es einen Gegner zweimal mit einer Nahkampf-Waffen-Attacke zu treffen, um ihn auszuschalten, selbst wenn er voll gepanzert ist. Viele Fans finden es unlogisch, dass eine Messer-Attacke genauso viel Schaden macht und wünschen sich von Infinity Ward Änderungen.

Call of Duty Modern Warfare und Warzone von Activision und Infinity Ward

Mit Call of Duty Modern Warfare* und dem Battle Royale Call of Duty Warzone* feiert der Publisher Activision* aktuell große Erfolge. Mehr als 60 Millionen Spieler haben das Battle Royale gespielt und Modern Warfare wird demnächst mit der Season 4 starten. Dann können die Fans von Call of Duty* wieder mit neuen Maps, neuen Waffen und Änderungen an Verdansk rechnen. Da Activision den Start der Season 4 auf unbestimmte Zeit verschoben hat, müssen sich die Fans nun noch einige Zeit gedulden.

